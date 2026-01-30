Огромно количество от най-дребните български парични знаци вероятно никога няма да се върнат в банковата система въпреки процеса по замяна на валутата. Тази прогноза направи Илия Лингорски, член на Управителния съвет на Българската народна банка (БНБ), по време на специализиран форум в София.

Според данните и анализите на Централната банка, близо половината монети с номинал 1 стотинка, което се равнява на около 900 милиона броя, ще останат у притежателите си и никога няма да бъдат предадени обратно.

Лингорски обясни, че причините за това са прозаични – част от стотинките ще бъдат запазени от хората за спомен от старата валута, други ще паднат, ще се търкулнат и ще изчезнат без следа, а трети ще се скрият в ъгълчето на джоб, на стар портфейл или на дъното на чанта.

Потребителите трябва да имат предвид, че левовете и стотинките все още могат да бъдат похарчени в търговската мрежа до 31 януари.

След тази дата еврото ще остане единствено средство за разплащане у нас. За онези, които не успеят да похарчат наличните си средства, изостаналите български парични знаци ще се обменят без такси във всички банки, както и в пощите за населените места без банкови офиси.

Този гратисен период за лесен обмен важи до 30 юни. След това старите пари ще могат да бъдат заменяни с евро само на касите на БНБ, но срокът за това е неограничен – дори след 5, 10 или повече години.

Към момента по-голямата част от левовете и стотинките вече са изтеглени от обращение, като данните на БНБ сочат, че в търговията преобладават разплащанията в евро. Текущата статистика показва, че процентът на върнатите пари е малко под 70 на сто. Според Илия Лингорски до средата на годината 90% от старата българска валута вече ще е предадена в БНБ.