      петък, 30.01.26
          Правосъдие

          Пуснаха под гаранция от 8000 евро шофьора, обвинен за смъртта на лекар край Телиш

          30 януари 2026 | 16:12 110
          Окръжният съд в Плевен взе решение да освободи от ареста Димитър Димитров, който беше задържан след тежката катастрофа край село Телиш. Магистратите определиха мярка за неотклонение „парична гаранция“ в размер на 8000 евро за водача на тежкотоварния камион.

          Инцидентът, който се разигра в сряда сутринта, завърши фатално за анестезиолога Цветан Костадинов, чийто автомобил беше пометен от тира на обвиняемия. В съдебната зала Димитров демонстрира разкаяние за трагичния изход от пътната ситуация, твърдейки, че е опитал да предотврати сблъсъка.

          „Съжалявам за случилото се. Много ми е болно. Направих всичко възможно да избегна удара“, заяви Димитър Димитров днес пред съдебния състав.

          Представителите на държавното обвинение настояваха за налагане на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“. Заместник-окръжният прокурор на Плевен изложи мотиви, според които съществува реална опасност обвиняемият да се укрие или да извърши ново престъпление.

          В хода на заседанието станаха ясни притеснителни факти от шофьорското досие на Димитров. До момента той е бил санкциониран общо 24 пъти за нарушения на Закона за движение по пътищата, като последната му санкция е регистрирана през този месец. Освен наложените глоби, в миналото свидетелството му за управление е било отнемано заради шофиране след употреба на алкохол.

