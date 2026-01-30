Радослав Гидженов е съдия №1 на България за 2025 г.

Асоциацията на съдиите по футбол в България раздаде годишните си награди. В efbet Национална футболна база днес бяха отличени най-добрите рефери за 2025 г.

- Реклама -

За съдия №1 беше избран Радослав Гидженов, а негови подгласници останаха Георги Кабаков и Васил Минев. По традиция победителят получи своята награда Меч на победата – Черния рицар, която му беше връчена от председателя на Асоциацията Антон Генов.

Мирослав Максимов пък спечели приза за най-добър асистент съдия, като изпревари своите колеги Георги Дойнов и Станимир Илков. Никола Попов пък беше отличен като най-добър VAR съдия.

За поредна година Християна Гутева е №1 при жените, а при асистентите наградата отиде в ръцете на Павлета Рашкова.

Най-добър съдия: Радослав Гидженов

Най-добър асистент съдия: Мирослав Максимов

Най-добър VAR съдия: Никола Попов

Най-добър съдия (жени): Християна Гутева

Най-добър асистент съдия (жени): Павлета Рашкова

Най-проспериращ млад съдия: Любослав Любомиров и Мариян Гребенчарски