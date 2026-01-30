Приемането на първо четене на промените в изборното законодателство, предложени от „Възраждане“, предизвика остри реакции и обвинения в кулоарите на парламента.

Депутатът от партия МЕЧ Христо Расташки изрази категорична позиция, че рестрикциите за гласуване на българите извън Европейския съюз са резултат от предварителна договорка между ГЕРБ и формацията на Костадин Костадинов.

Повод за напрежението стана гласуването, което ограничава възможността за разкриване на секции в страни извън ЕС, като Великобритания, САЩ и Канада. Според Расташки, подобен законодателен успех за „Възраждане“ не би бил възможен без явната подкрепа на най-голямата парламентарна група.

„Обяснявам си го, че те са се разбрали с ГЕРБ да мине, иначе нямаше как да мине. Всеки един законопроект на Възраждане, който е минал, винаги е бил подкрепен от ГЕРБ, иначе те сами нищо не са прокарали досега“, заяви Христо Расташки.

Удар по българската общност във Великобритания и САЩ

Основната критика към новите текстове е насочена към затрудняването на изборния процес за големите български общности зад океана и в Обединеното кралство. В хода на дискусията бе отбелязано, че във Великобритания традиционно се разкриват над 100 секции, което сега е поставено под въпрос.

„Това го направиха, но ограничиха много българи от Великобритания, най-вече“, коментира депутатът от МЕЧ и допълни: „Да, ограничиха също много българи от САЩ, от Канада, които много трудно ще гласуват сега. Да питат Възраждане защо го направиха.“

Политическите маневри на другите партии

Расташки определи поведението на ГЕРБ като използване на „Възраждане“ за прокарване на техни собствени идеи. „Те са вносители през Възраждане, това си е техен законопроект“, категоричен бе народният представител, допълвайки, че двете партии са в „много близки отношения“.

Коментар бе направен и за поведението на останалите политически сили. БСП също са подкрепили рестриктивните мерки, докато позицията на „ДПС – Ново начало“ е претърпяла обрат в последния момент. Според разказа на Расташки, в правна комисия от формацията са замълчали, но в пленарна зала са сменили тактиката.

„ДПС Ново начало в Правна комисия не го подкрепиха, замълчаха си, не знаеха как да гласуват. После решиха, като видяха, че минава и без тях, да гласуват против, да се направят на сърдити“, обясни той.

Прогноза за окончателното приемане

Очакванията на Христо Расташки за второто четене на законопроекта са песимистични по отношение на възможността той да бъде спрян. Според него математиката в парламента е ясна.

„Ще мине, той на ГЕРБ и Възраждане са заедно, няма как, стават много“, заключи депутатът от МЕЧ.