НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 30.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългария

          Расташки от МЕЧ пред Евроком: ГЕРБ и „Възраждане“ се разбраха да ограничат вота на българите извън ЕС

          30 януари 2026 | 11:20 90
          Расташки от МЕЧ пред Евроком: ГЕРБ и „Възраждане“ се разбраха да ограничат вота на българите извън ЕС
          Расташки от МЕЧ пред Евроком: ГЕРБ и “Възраждане” се разбраха да ограничат вота на българите извън ЕС
          65a1e39d-edac-4c6c-9628-b8640b5e15d5_1
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Сподели
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Приемането на първо четене на промените в изборното законодателство, предложени от „Възраждане“, предизвика остри реакции и обвинения в кулоарите на парламента.

          - Реклама -

          Депутатът от партия МЕЧ Христо Расташки изрази категорична позиция, че рестрикциите за гласуване на българите извън Европейския съюз са резултат от предварителна договорка между ГЕРБ и формацията на Костадин Костадинов.

          Повод за напрежението стана гласуването, което ограничава възможността за разкриване на секции в страни извън ЕС, като Великобритания, САЩ и Канада. Според Расташки, подобен законодателен успех за „Възраждане“ не би бил възможен без явната подкрепа на най-голямата парламентарна група.

          Парламентът върна ограничението до 20 секции за гласуване извън ЕС на първо четене Парламентът върна ограничението до 20 секции за гласуване извън ЕС на първо четене

          „Обяснявам си го, че те са се разбрали с ГЕРБ да мине, иначе нямаше как да мине. Всеки един законопроект на Възраждане, който е минал, винаги е бил подкрепен от ГЕРБ, иначе те сами нищо не са прокарали досега“, заяви Христо Расташки.

          Удар по българската общност във Великобритания и САЩ

          Основната критика към новите текстове е насочена към затрудняването на изборния процес за големите български общности зад океана и в Обединеното кралство. В хода на дискусията бе отбелязано, че във Великобритания традиционно се разкриват над 100 секции, което сега е поставено под въпрос.

          „Това го направиха, но ограничиха много българи от Великобритания, най-вече“, коментира депутатът от МЕЧ и допълни: „Да, ограничиха също много българи от САЩ, от Канада, които много трудно ще гласуват сега. Да питат Възраждане защо го направиха.“

          Политическите маневри на другите партии

          Расташки определи поведението на ГЕРБ като използване на „Възраждане“ за прокарване на техни собствени идеи. „Те са вносители през Възраждане, това си е техен законопроект“, категоричен бе народният представител, допълвайки, че двете партии са в „много близки отношения“.

          Деян Николов: Гласовете от Турция са контролиран вот Деян Николов: Гласовете от Турция са контролиран вот

          Коментар бе направен и за поведението на останалите политически сили. БСП също са подкрепили рестриктивните мерки, докато позицията на „ДПС – Ново начало“ е претърпяла обрат в последния момент. Според разказа на Расташки, в правна комисия от формацията са замълчали, но в пленарна зала са сменили тактиката.

          „ДПС Ново начало в Правна комисия не го подкрепиха, замълчаха си, не знаеха как да гласуват. После решиха, като видяха, че минава и без тях, да гласуват против, да се направят на сърдити“, обясни той.

          Прогноза за окончателното приемане

          Очакванията на Христо Расташки за второто четене на законопроекта са песимистични по отношение на възможността той да бъде спрян. Според него математиката в парламента е ясна.

          „Ще мине, той на ГЕРБ и Възраждане са заедно, няма как, стават много“, заключи депутатът от МЕЧ.

          Приемането на първо четене на промените в изборното законодателство, предложени от „Възраждане“, предизвика остри реакции и обвинения в кулоарите на парламента.

          - Реклама -

          Депутатът от партия МЕЧ Христо Расташки изрази категорична позиция, че рестрикциите за гласуване на българите извън Европейския съюз са резултат от предварителна договорка между ГЕРБ и формацията на Костадин Костадинов.

          Повод за напрежението стана гласуването, което ограничава възможността за разкриване на секции в страни извън ЕС, като Великобритания, САЩ и Канада. Според Расташки, подобен законодателен успех за „Възраждане“ не би бил възможен без явната подкрепа на най-голямата парламентарна група.

          Парламентът върна ограничението до 20 секции за гласуване извън ЕС на първо четене Парламентът върна ограничението до 20 секции за гласуване извън ЕС на първо четене

          „Обяснявам си го, че те са се разбрали с ГЕРБ да мине, иначе нямаше как да мине. Всеки един законопроект на Възраждане, който е минал, винаги е бил подкрепен от ГЕРБ, иначе те сами нищо не са прокарали досега“, заяви Христо Расташки.

          Удар по българската общност във Великобритания и САЩ

          Основната критика към новите текстове е насочена към затрудняването на изборния процес за големите български общности зад океана и в Обединеното кралство. В хода на дискусията бе отбелязано, че във Великобритания традиционно се разкриват над 100 секции, което сега е поставено под въпрос.

          „Това го направиха, но ограничиха много българи от Великобритания, най-вече“, коментира депутатът от МЕЧ и допълни: „Да, ограничиха също много българи от САЩ, от Канада, които много трудно ще гласуват сега. Да питат Възраждане защо го направиха.“

          Политическите маневри на другите партии

          Расташки определи поведението на ГЕРБ като използване на „Възраждане“ за прокарване на техни собствени идеи. „Те са вносители през Възраждане, това си е техен законопроект“, категоричен бе народният представител, допълвайки, че двете партии са в „много близки отношения“.

          Деян Николов: Гласовете от Турция са контролиран вот Деян Николов: Гласовете от Турция са контролиран вот

          Коментар бе направен и за поведението на останалите политически сили. БСП също са подкрепили рестриктивните мерки, докато позицията на „ДПС – Ново начало“ е претърпяла обрат в последния момент. Според разказа на Расташки, в правна комисия от формацията са замълчали, но в пленарна зала са сменили тактиката.

          „ДПС Ново начало в Правна комисия не го подкрепиха, замълчаха си, не знаеха как да гласуват. После решиха, като видяха, че минава и без тях, да гласуват против, да се направят на сърдити“, обясни той.

          Прогноза за окончателното приемане

          Очакванията на Христо Расташки за второто четене на законопроекта са песимистични по отношение на възможността той да бъде спрян. Според него математиката в парламента е ясна.

          „Ще мине, той на ГЕРБ и Възраждане са заедно, няма как, стават много“, заключи депутатът от МЕЧ.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Божанов: Нашата коалиция има дълг към протеста и избирателите, не може да работи с ултиматуми

          Росица Николаева -
          Божидар Божанов коментира пред журналисти в парламента изключването на депутати от листите на ПП-ДБ за предстоящите избори. "Нашата коалиция има огромен дълг към протеста и към избирателите. Ние трябва да...
          България

          Опасна мода сред тийнейджърите: Дете предозира с лекарство за епилепсия, купено за забавление без рецепта

          Росица Николаева -
          Лекари от УМБАЛ Бургас спасиха дете, прието в тежко състояние след предозиране с лекарство за епилепсия, което по закон се отпуска само с рецепта, съобщиха от лечебното заведение. Медикаментът е бил закупен свободно от аптека...
          Политика

          Четирима кандидати на кметските избори в Мало Конаре

          Росица Николаева -
          Четирима кандидати се регистрираха за участие на извънредните кметски избори в пазарджишкото село Мало Конаре, които ще се проведат на 22 февруари. До извънредния...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions