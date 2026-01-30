Рекорден ръст на иззетите наркотици през 2025 г.

Отчетеният през 2025 г. ръст на иззетите наркотични вещества и акцизни стоки е най-високият за последните пет години, заяви Росен Желязков по време на парламентарен контрол. Премиерът в оставка отговори на въпрос на народния представител Явор Хайтов, свързан с държавната политика срещу употребата, разпространението и трафика на наркотици, особено сред подрастващите.

По думите му самостоятелните и съвместните действия на Министерство на вътрешните работи и Агенция Митници са довели до значителни резултати. В периода януари – ноември 2025 г. в страната са проведени 6301 полицейски операции, насочени срещу транснационални престъпни мрежи и лица, занимаващи се с трафик, производство и разпространение на наркотични и упойващи вещества.

Само за 2025 г. са разкрити 88 оранжерии, 119 ниви с коноп и 44 лаборатории за синтетични наркотици. Отчетено е увеличение при изземването на хашиш, марихуана и канабис, като паралелно са проверени близо 22 000 питейни и увеселителни заведения, както и около 20 000 наркосборища.

По разработки на ГДБОП в страната са задържани 575 кг кокаин. Особено тревожен е ръстът при фентанила – за 11 месеца на 2025 г. са установени 240 случая с иззети 7 кг, докато през 2023 г. подобните случаи са били едва пет.

Желязков обърна внимание и на две програми на МВР, насочени към училищата, по които са проведени хиляди лекции и беседи, както и стотици превантивни събития с деца и ученици, свързани с вредите от наркотиците и упойващите вещества.

В началото на 2026 г. Национален съвет по наркотични вещества е разгледал и приел преработената национална стратегия за борба с наркотиците с период на изпълнение 2026 – 2030 г., допълни премиерът.

В стратегията са заложени нови програми за превенция, обучение на специалисти, както и разширяване на програмите за психосоциална рехабилитация – както резидентни, така и нерезидентни. Предвиждат се и обучения на млади хора, които да подпомагат експертите в превантивните дейности, както и целенасочени мерки към деца, младежи, рискови групи и семейства на зависими.

По думите на Желязков се планира и разширяване на достъпа до лечение, включително за лица под 18 години, чрез развитие на мрежата от лечебни заведения, оптимизиране на броя на леглата в психиатричните структури и създаване на държавни програми за лечение и рехабилитация на непълнолетни със злоупотреба или зависимост от психоактивни вещества.