      петък, 30.01.26
          Война

          Reuters: САЩ задържаха енергийната помощ за Украйна, докато украинците замръзват в тъмнината

          30 януари 2026 | 15:50
          Удар по Киев
          Удар по Киев
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Стотици милиони долари, обещани от западните партньори на Украйна за възстановяване на енергетиката, не са платени, въпреки обширното разрушение на украинската енергийна мрежа и необичайно студената зима, съобщава Reuters, позовавайки се на информирани източници.

          Американски и украински официални лица казват, че средствата, първоначално предназначени за финансиране на закупуването на втечнен природен газ и възстановяване на енергийната инфраструктура, повредена от руските удари, са „заседнали“.

          По време на администрацията на Байдън САЩ планираха да отпуснат определени суми чрез Американската агенция за международно развитие (USAID). Когато обаче Тръмп дойде на власт, агенцията беше ликвидирана и средствата, отпуснати на Украйна, са заседнали в неизвестност.

          Според източници, забавянето на тази енергийна помощ за Украйна вероятно се дължи на бюрократично объркване и вътрешни спорове в американската администрация и не е опит за упражняване на влияние върху Украйна.

          Общо въпросната сума е приблизително 250 милиона долара. Според източници тази ситуация е подхранвала разочарованието през последните седмици на фона на интензивните руски атаки срещу украински електроцентрали, оставяйки милиони украинци без ток и отопление по време на големи студове.

          Украински служител, интервюиран от репортери, заяви, че Киев е наясно с това забавяне на помощта, но се страхува да повдигне въпроса от страх да не провокира дипломатически спор. В края на краищата, президентът на САЩ Доналд Тръмп реагира хладно на молбите на Украйна за помощ.

          Отделът за управление и бюджет на Белия дом, с който Reuters се свърза за коментар, вместо това обвини Украйна и администрацията на Байдън в злоупотреба с американската помощ.

          „Подкрепата на администрацията на Байдън за енергийния сектор на Украйна е катастрофа. Имаме доклад на USAID IG, който показва как изпълнителите в Украйна вероятно са загубили милиони от производството на енергия поради липса на надзор, корупция, кражби и т.н.“, пише служителят в имейл.

          Един от източниците на изданието също така заяви, че енергийната помощ за Украйна преди това е пристигала бавно поради опасения относно широко разпространената корупция в енергийния сектор на страната.

