Очакванията за нов политически проект на президента Румен Радев и скритите механизми, чрез които големите партии контролират изборния процес, бяха акцент в анализа на университетския преподавател и бивш заместник-областен управител на Габрово Росен Цветков. В студиото на Евроком той коментира политическата обстановка в страната и предстоящото обръщение на държавния глава.

Според Цветков обществената енергия е насочена към търсене на алтернатива, която да разбие установените порочни практики. Той изрази надежда, че Радев е готов да влезе в реален сблъсък с корупционния модел и зависимостите в съдебната система. „Моите очаквания са за нещо ново, за нещо неочаквано и нещо, което не се е случвало в България от доста време“, сподели преподавателят, подчертавайки опита на президента като политик с близо десетилетна история.

Основното предизвикателство пред всеки нов политически субект обаче остава кадровият потенциал. Цветков отбеляза, че резервоарът на качествени хора в България не е неизчерпаем, а много от амбициозните фигури вече са преминали през различни формации и са компрометирани. Въпреки това той вижда в Радев качества, липсващи у съвременните политици. „Това, което трябва да се каже, е, че да си пилот на самолет е изключително сложно. След това да си ръководител на ВВС, нали, това са едни много така качества, които не прилягат на всеки“, аргументира се Цветков.

Политическият пейзаж и зависимостите

Анализирайки състоянието на опонентите, бившият зам.-областен управител описа лидера на ГЕРБ Бойко Борисов като „човек, който се е вкопчил във властта“ и действа под страх. Според него влиянието на Делян Пеевски върху Борисов е видимо и тежи на бившата управляваща партия. Подобна диагноза бе поставена и за БСП. Цветков посочи, че в малките и средни общини структурите на левицата често гласуват в синхрон с ГЕРБ и ДПС, което той определи като „синергия“, обслужваща статуквото.

Относно „Има такъв народ“ (ИТН), прогнозата е, че те ще бъдат сред най-големите губещи при появата на нова алтернатива, тъй като са предали доверието на избирателите си чрез разнопосочни сигнали и липса на демократични структури по места.

Схемата „Държавно купуване на гласове“

Най-шокиращата част от анализа на Росен Цветков засегна технологията на изборния процес. Той разкри как рязкото повишаване на заплащането за членовете на Секционните избирателни комисии (СИК) е трансформирало демократичната процедура в инструмент за пазаруване на влияние.

Цветков припомни, че преди години участието в комисиите се е заплащало около 40 лева, докато сега сумите надхвърлят 300 лева и са необлагаеми. Това превръща местата в комисиите в желана финансова инжекция, която партиите раздават на свои верни хора срещу осигуряване на гласове. „Аз затова го наричам държавно купуване на гласове“, заяви категорично той.

Схемата работи чрез големите партийни субсидии и квоти, които парламентарно представените партии имат. Те създават списъци („големи екселски таблици“) с желаещи да получат тези пари срещу обещанието да доведат определен брой гласоподаватели – обикновено роднини и близки. Малките и новите формации са поставени в невъзможност да се конкурират, тъй като не разполагат с квоти в комисиите, нито с ресурса да плащат на свои застъпници по 300 лева.

„Изборите от 20 милиона започнаха да струват 120 милиона“, подчерта Цветков, обяснявайки, че тези средства на практика се насочват индиректно към партийните каси чрез лоялните им членове в комисиите. Този механизъм действа като „зараза“ в малките населени места, където участието в изборната администрация се е превърнало в доходоносен бизнес за сметка на честността на вота.

Единственото противодействие на тази добре смазана машина, според Цветков, е масовата избирателна активност. Когато гласуват повече хора, тежестта на купения и контролирания вот намалява драстично. „Колкото повече гласуваме, тази грешка на неволно допуснати, а купени гласове и всякакви такива, тя става много по-малка и изглаждаме този процес“, заключи той.