      петък, 30.01.26
          Румен Радев: Чужди са ми всякакви месиански идеи, но ще разговарям с всеки за правосъдна реформа

          30 януари 2026 | 22:11
          Румен Радев категорично отхвърли възможността да влиза в политическия живот с амбиция за еднолична власт или ролята на национален спасител. В обширен коментар относно политическата ситуация в страната и бъдещите конфигурации в парламента, той подчерта, че демократичният процес изисква диалог и често налага тежки компромиси.

          По думите на Радев, очакванията към политическите субекти трябва да бъдат реалистични, а подходът – прагматичен. „Аз определено не стъпвам в политиката с амбицията за еднолична власт. Нямам мания за спасител и са ми чужди всякакви месиански идеи“, заяви той. Румен Радев допълни, че стабилното управление се крепи на „търсене на разбирателство, понякога сложни и тежки компромиси в името на постигането на големи национални цели“.

          Условия за диалог и разграждане на модела

          Въпреки че се дистанцира от ролята на месия, Радев очерта ясни критерии за политическите сили, с които би водил разговори. Основният фокус в неговата визия остава сигурността и икономическото развитие на страната, както и върховенството на закона.

          „Така че аз ще говоря с всеки, който иска България да бъде сигурна, силна и конкурентна. С всеки“, категоричен бе Радев. Той постави специален акцент върху необходимостта от смелост за справяне със задкулисието: „Който иска да имаме правосъдие и справедливост с всеки, който е готов и има куража да вземе участие в разграждането на този олигархичен модел, защото няма да е нито лесно, нито безопасно“.

          Правосъдната реформа и политическата шахматна дъска

          В хода на разговора журналистът Бойко Василев постави конкретен въпрос относно готовността на президента да търси необходимото конституционно мнозинство от 160 гласа за избор на нов Висш съдебен съвет (ВСС) и последващ избор на главен прокурор, дори ако това налага преговори с ГЕРБ.

          Радев призна необходимостта от широко съгласие по тази тема. „Правосъдната реформа е необходима, така че тук определено ще се търси мнозинство. Категорично“, потвърди той.

          На въпрос дали е възможен съюз с ГЕРБ срещу Делян Пеевски, Радев се въздържа от категорични прогнози преди да са ясни изборните резултати. Според него подобни сценарии са „редица хипотези“, които ще зависят изцяло „от тежестта на всеки един играч на тази политическа шахматна дъска“.

