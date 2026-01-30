НА ЖИВО
          Румен Радев: Договорът с „Боташ“ гарантира топлината във всеки български дом

          30 януари 2026 | 21:41
          Румен Радев защити категорично споразумението с турската енергийна компания „Боташ“, определяйки го като ключов фактор за енергийната сигурност на страната. В отговор на въпроси относно рентабилността на контракта, държавният глава отхвърли твърденията за финансови щети и подчерта ролята на договора в критичен за България момент.

          „Вие помните 2022 година, всъщност тогава договорът с Боташ гарантира топлината във всеки български дом“, заяви Радев. Той припомни ситуацията, при която редовното правителство е прекратило договора с „Газпром“ за една нощ, оставяйки страната без доставки, в момент когато интерконекторът с Гърция не е бил готов и е липсвал азерски газ.

          Според президентът (2017-2026), смисълът на договора надхвърля вътрешната консумация. Целта е страната да трансформира ролята си от обикновен потребител и транзитьор в активен търговец на синьо гориво. Радев посочи инициативата „Solidarity Ring“ (Солидарите линк) от пролетта на 2023 г., която е обединила министрите на енергетиката от Централна и Източна Европа и е получила подкрепата на президента на Азербайджан Илхам Алиев.

          Радев изрази съжаление, че последвалото правителство не е продължило тази политика. „Тази инициатива с другото правителство веднага отпадна. Няма никаква воля да тръгне да се мисли България да печели“, коментира той.

          Радев разкри детайли около посещението си в Унгария през септември 2023 г. по покана на премиера Виктор Орбан. Тогава е бил подписан меморандум между MVM и „Булгаргаз“ за доставки на газ през турския капацитет. Според президента обаче, този процес е бил саботиран от действията на българския парламент само десет дни по-късно.

          „В парламента приеха таксата, енергийната такса, чакаше и Вучич, и всичко това приключи“, обясни Радев, визирайки въвеждането на транзитни такси, които са охладили отношенията с партньорите.

          По отношение на критиките, че договорът генерира загуби от „милион на ден“, президентът контрира с данни за пренесените количества. Той посочи, че през 2024 г. са пренесени 3 500 000 мегаватчаса по този капацитет, а предходната година обемът е бил 4 500 000 мегаватчаса.

          Радев акцентира и върху по-широкия контекст на проблемите в енергетиката, насочвайки вниманието към задълженията на „Топлофикация“ към „Булгаргаз“ и БЕХ, които надхвърлят 2 милиарда лева. Той направи паралел и с терминала в Александруполис: „Ние имаме резервиран капацитет и с терминала в Александруполис. Цяла минала година почти той не работи. Но също плащаме капацитет. Само че за там никой не говори, нали?“

          Според Румен Радев атаките срещу договора с „Боташ“ са политически мотивирани, тъй като опонентите му са осъзнали, че темата може да се използва като „оръжие за политическа атака“.

