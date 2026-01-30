Президентът Румен Радев отправи остра критика към начина, по който се взимат външнополитически решения в България, акцентирайки върху липсата на институционална координация. В разговор с журналиста Бойко Василев в студиото на Панорама по БНТ1, Радев коментира включването на страната в т.нар. „Съвет за мир“ на Тръмп и изрази категорична позиция относно статута на Гренландия.
По време на интервюто Радев подчерта, че макар въпросният съвет да декларира цел за възвръщане на мира, това не отменя върховенството на Българската конституция и европейското право. Той изрази недоумение от действията на министър-председателя, който е положил подписа си под документ без предварително обсъждане.
„Без той не просто да съгласува, да уведоми изобщо другите институции, дори българската общественост, да сложи този подпис, е илюстрация на това, което заявих и при обръщението при подаването на моята оставка, че българската политика се случва вън от институциите. И това е опасно за страната“, заяви Румен Радев.
Относно отношенията със САЩ и поканата за форума в Давос, президентът разкри, че е дал ясен отговор на Доналд Тръмп. Радев е посочил, че България ще продължи конструктивните и стратегически отношения със Съединените щати, но това ще се случи пълноценно, „когато имаме легитимно избрани и устойчиви институции“.
Румен Радев направи и ясен геополитически коментар по темата за Гренландия, която периодично предизвиква международен интерес. На въпроса „Чия е Гренландия?“, Радев отговори лаконично и точно: „Гренландия е под датско управление“.
Той изрази учудване, че много от българските политически лидери, които се „кълнат в Европа“, все още нямат изявено мнение по този казус. Президентът се позова и на думите на френския президент Еманюел Макрон, според когото темата за Гренландия е своеобразно „стратегическо пробуждане за Европа“ и знак, че Старият континент трябва да отстоява своя суверенитет.
„Всъщност Европа разбра по трудния начин, че вече не е в центъра на американската политика, но САЩ остават най-важният партньор и съюзник“, допълни Радев, анализирайки трансатлантическите връзки.
В края на разговора бе засегната и темата за сравненията между Радев и унгарския премиер Виктор Орбан, както и въпросът за европейското финансиране за българската икономика. Президентът предупреди, че свеждането на поведението на България до опростени схеми крие рискове, като подчерта нуждата от балансиран подход.