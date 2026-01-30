Президентът Румен Радев отправи остра критика към начина, по който се взимат външнополитически решения в България, акцентирайки върху липсата на институционална координация. В разговор с журналиста Бойко Василев в студиото на Панорама по БНТ1, Радев коментира включването на страната в т.нар. „Съвет за мир“ на Тръмп и изрази категорична позиция относно статута на Гренландия.

- Реклама -

По време на интервюто Радев подчерта, че макар въпросният съвет да декларира цел за възвръщане на мира, това не отменя върховенството на Българската конституция и европейското право. Той изрази недоумение от действията на министър-председателя, който е положил подписа си под документ без предварително обсъждане.

„Без той не просто да съгласува, да уведоми изобщо другите институции, дори българската общественост, да сложи този подпис, е илюстрация на това, което заявих и при обръщението при подаването на моята оставка, че българската политика се случва вън от институциите. И това е опасно за страната“, заяви Румен Радев.

Относно отношенията със САЩ и поканата за форума в Давос, президентът разкри, че е дал ясен отговор на Доналд Тръмп. Радев е посочил, че България ще продължи конструктивните и стратегически отношения със Съединените щати, но това ще се случи пълноценно, „когато имаме легитимно избрани и устойчиви институции“.

Румен Радев направи и ясен геополитически коментар по темата за Гренландия, която периодично предизвиква международен интерес. На въпроса „Чия е Гренландия?“, Радев отговори лаконично и точно: „Гренландия е под датско управление“.

Той изрази учудване, че много от българските политически лидери, които се „кълнат в Европа“, все още нямат изявено мнение по този казус. Президентът се позова и на думите на френския президент Еманюел Макрон, според когото темата за Гренландия е своеобразно „стратегическо пробуждане за Европа“ и знак, че Старият континент трябва да отстоява своя суверенитет.

„Всъщност Европа разбра по трудния начин, че вече не е в центъра на американската политика, но САЩ остават най-важният партньор и съюзник“, допълни Радев, анализирайки трансатлантическите връзки.

В края на разговора бе засегната и темата за сравненията между Радев и унгарския премиер Виктор Орбан, както и въпросът за европейското финансиране за българската икономика. Президентът предупреди, че свеждането на поведението на България до опростени схеми крие рискове, като подчерта нуждата от балансиран подход.