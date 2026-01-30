В разговор с журналиста Бойко Василев в студиото на Панорама по БНТ1, Румен Радев даде повече информация относно мотива за решението му да предаде президентския пост.

Радев сподели, че действията на законодателната власт са нарушили конституционния ред. „Знаете, че мнозинството в последните два парламента оряза драстично президентските правомощия и не само това, то разруши заложения в Конституцията баланс между институциите“, подчерта Радев.

Според Румен Радев, оставането му на „Дондуков“ 2 би било в полза на статуквото. „Най-удобният вариант за олигархията щеше да бъде аз да остана на поста и на следващите избори те да си върнат властта“, коментира той.

Румен Радев заяви готовност да отговори на обществените очаквания за промяна. „Вие знаете също така, че българите поискаха да се сложи край на този корупционен модел и на беззаконието. И аз затова считам за свой дълг да отговоря и на техните призиви, и да настъпя в парламентарната политика“, обясни той пред Бойко Василев.

