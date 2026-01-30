Румен Радев обяви официално навлизането си в парламентарната политика в ексклузивно интервю за предаването „Панорама“ по БНТ. След девет години начело на държавата, той потвърди, че напуска президентския пост, който остава в „сигурните ръце на г-жа Йотова“. Радев мотивира решението си с необходимостта да отговори на очакванията на гражданите за промяна и справяне с корупционния модел, наложен от политическата класа.

В разговора с водещия Бойко Василев, Радев поиска прошка за допуснатите през годините грешки, признавайки, че се е доверявал на „явно неподходящи хора“. Той подчерта, че през последните два парламента мнозинството е орязало драстично президентските правомощия и е разрушило баланса между институциите. Според него най-удобният вариант за „олигархията“ би бил той да остане на поста си, докато те си върнат властта, но той е избрал пътя на активната политика.

Нов политически проект и административни пречки

Радев отказа да разкрие подробности за името на бъдещата си политическа формация или регистрацията, с която ще се яви на изборите, позовавайки се на опити за саботаж. „Вие виждате, че олигархията бърза да запази всяко едно име, което се завърти в публичното пространство за партия или коалиция“, заяви той, допълвайки, че се създават специални субекти с цел объркване на избирателите. Радев уточни, че създаването на собствена партия изисква технологично време от поне три месеца, което прави участието със собствена регистрация на предстоящите избори невъзможно, но потвърди категорично: „Партия ще правим след изборите“.

Критика към „сглобката“ и икономически приоритети

Бившият държавен глава бе остър в критиките си към последното редовно управление, наричайки го „сглобка“, която е убила надеждата на българите за алтернатива. Той акцентира върху проблема с неравенствата, посочвайки, че България е „абсолютен европейски шампион“ по коефициент на Джини. Радев заяви, че данъците не трябва да се вдигат, а фокусът трябва да падне върху икономическия растеж, стимулирането на инвестициите и защитата на бизнеса от рекет.

Относно договора с турската компания „Боташ“, Радев защити споразумението, сключено по време на служебното му правителство през 2022 г. Той определи критиките като политическа атака и подчерта, че договорът е гарантирал енергийната сигурност в критичен момент, когато страната е останала без доставки на газ.

Войната в Украйна и геополитическата ориентация

По темата за войната в Украйна, Радев запази позициите си, заявявайки, че оценките му се базират на експертен военен опит. На въпрос чий е Крим, той отговори: „Съгласно международното право, Крим е част от Украйна, а реалността казва, че Крим е част от Русия“. Той разкритикува украинското контранастъпление през 2023 г., наричайки го „истинска катастрофа“ и постави въпроса за липсата на дипломатически усилия от страна на Запада.

Радев предупреди, че опитите фокусът на кампанията да се измести изцяло към външната политика са „подарък за олигархията“, която губи вътрешна подкрепа и търси легитимация отвън. Той бе категоричен, че България трябва да отстоява националния си интерес в рамките на европейските структури, вместо да търси непрекъснато одобрение.

В края на разговора Радев заяви готовност за диалог с всеки, който иска България да бъде сигурна и справедлива държава, но уточни, че няма „мания за спасител“. По думите му, голямата цел е демонтаж на олигархичния модел и възстановяване на държавността.