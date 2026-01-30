НА ЖИВО
          ГОРЕЩО
          Политика

          Румен Радев: Ще правим партия след изборите

          30 януари 2026 | 21:28 2130
          Снимка: БГНЕС
          Телевизия Евроком
          Телевизия Евроком
          Телевизия Евроком
          Телевизия Евроком

          Румен Радев потвърди категорично намерението си да създаде собствен политически проект, но уточни, че официалното учредяване на формацията ще се случи на по-късен етап. В разговор с журналиста Бойко Василев в студиото на Панорама по БНТ1 той обясни, че към настоящия момент не е възможно да се регистрира нова партия за предстоящия вот, но съществуват „най-различни възможности“ за участие в политическата надпревара.

          „Партия ще правим след изборите, но към момента не е възможно да се направи партия, която да участва на тези избори“, заяви Радев. На въпрос дали това намерение е сигурно, той бе лаконичен и ясен: „Затова влизам в политиката“.

          Основен акцент в разговора бе и взаимодействието с Илияна Йотова, която Радев определи като „президент“ в контекста на настоящата ситуация. Той подчерта, че отношенията им не се базират на задкулисни договорки, а на принципна основа. „Нашата взаимна подкрепа с г-жа Йотова произтича от споделени ценности и нямаме нужда от никакви договорки“, коментира той.

          Радев изрази загриженост относно тежката задача, пред която е изправена Йотова при избора на служебен министър-председател. Той остро разкритикува конституционните промени, които ограничиха кръга от възможни кандидати за поста – списък, който той нарича „домова книга“. Според него този подход създава „комични ситуации“ и превръща избора на служебен премиер в несериозен „кастинг“.

          Бившият държавен глава обърна внимание на системния проблем, който тези промени създават при назначенията в ключови държавни институции. Според него длъжностната характеристика на позиции като гуверньор на БНБ, омбудсман и председател на Сметната палата е била изкривена. Радев смята, че изборът на хора за тези постове вече не се води от професионалните им качества, а „от призмата на това, че могат да станат служебен премиер“, което той определя като „огромен проблем“.

          На въпрос дали е имало предварителен разговор с Йотова за избора на конкретно име от възможните варианти, Радев бе категоричен: „Категорично не. Г-жа Йотова е човек с голям политически опит и тя като президент ще вземе своето решение“. Той допълни, че не се меси в нейната работа.

