Румен Радев потвърди категорично намерението си да създаде собствен политически проект, но уточни, че официалното учредяване на формацията ще се случи на по-късен етап. В разговор с журналиста Бойко Василев в студиото на Панорама по БНТ1 той обясни, че към настоящия момент не е възможно да се регистрира нова партия за предстоящия вот, но съществуват „най-различни възможности“ за участие в политическата надпревара.

„Партия ще правим след изборите, но към момента не е възможно да се направи партия, която да участва на тези избори“, заяви Радев. На въпрос дали това намерение е сигурно, той бе лаконичен и ясен: „Затова влизам в политиката“.

Основен акцент в разговора бе и взаимодействието с Илияна Йотова, която Радев определи като „президент“ в контекста на настоящата ситуация. Той подчерта, че отношенията им не се базират на задкулисни договорки, а на принципна основа. „Нашата взаимна подкрепа с г-жа Йотова произтича от споделени ценности и нямаме нужда от никакви договорки“, коментира той.

Радев изрази загриженост относно тежката задача, пред която е изправена Йотова при избора на служебен министър-председател. Той остро разкритикува конституционните промени, които ограничиха кръга от възможни кандидати за поста – списък, който той нарича „домова книга“. Според него този подход създава „комични ситуации“ и превръща избора на служебен премиер в несериозен „кастинг“.

Бившият държавен глава обърна внимание на системния проблем, който тези промени създават при назначенията в ключови държавни институции. Според него длъжностната характеристика на позиции като гуверньор на БНБ, омбудсман и председател на Сметната палата е била изкривена. Радев смята, че изборът на хора за тези постове вече не се води от професионалните им качества, а „от призмата на това, че могат да станат служебен премиер“, което той определя като „огромен проблем“.

На въпрос дали е имало предварителен разговор с Йотова за избора на конкретно име от възможните варианти, Радев бе категоричен: „Категорично не. Г-жа Йотова е човек с голям политически опит и тя като президент ще вземе своето решение“. Той допълни, че не се меси в нейната работа.