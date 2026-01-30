НА ЖИВО
      петък, 30.01.26
          НачалоВойна

          Русия се е съгласила да се въздържа от удари по Украйна до 1 февруари

          30 януари 2026 | 12:10 280
          Иван Христов
          Русия се е съгласила на молбата на президента на САЩ Доналд Тръмп да се въздържа от удари по Украйна до 1 февруари, потвърди говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, като отбеляза, че целта е да се създадат благоприятни условия за преговорите, предава РИА Новости.

          „Говорим за създаване на благоприятни условия за преговори… Да, разбира се, имаше лично обръщение от президента Тръмп“, заяви Песков пред репортери, когато го попитаха дали Москва се е съгласила да се въздържи от удари по Украйна.

          По-рано американският лидер заяви, че лично е помолил Путин да не нанася удари по Киев и няколко други украински града.

