      петък, 30.01.26
          Русия спира ударите срещу Киев до 1 февруари след намесата на Тръмп

          30 януари 2026 | 21:00
          Русия преустановява въздушните атаки срещу Киев до 1 февруари, след като прие искането на американския президент Доналд Тръмп. Временното затишие идва на фона на критична зимна обстановка и прогнози за екстремни студове, като Украйна също изрази готовност да спре нападенията срещу руски рафинерии в отговор.

          Въпреки дипломатическата стъпка, украинският президент Володимир Зеленски подхожда с предпазливост към новината. Той определи ситуацията по-скоро като „възможност“, отколкото като твърдо споразумение, подчертавайки, че официално прекратяване на огъня няма. Въпреки относително спокойната нощ в столицата, Зеленски отбеляза промяна в тактиката на Москва – докато енергийните обекти са били пощадени, огънят е бил пренасочен към транспортната инфраструктура, включително пътища и железопътни линии.

          Хуманитарна криза и дипломатически совалки

          Паузата в бойните действия съвпада с настъпването на арктически студ. През последните седмици системните удари оставиха стотици хиляди жители на Киев без отопление при температури от минус 15 градуса. Прогнозите сочат, че от тази неделя термометрите ще покажат смразяващите минус 26 градуса. По данни на президента Зеленски, към момента 378 високоетажни жилищни сгради в столицата все още са без топлоподаване.

          От Кремъл потвърдиха официално за проведената комуникация между лидерите на САЩ и Русия. Говорителят Дмитрий Песков заяви:
          „Действително, президентът Тръмп се обърна с лична молба към президента Путин за въздържане за една седмица, до 1 февруари от нанасяне на удари срещу Киев. Целта е да се създадат благоприятни условия за провеждане на преговори.“

          Преговорите в Абу Даби

          Дипломатическите усилия продължават с планиран нов кръг преговори тази неделя в Абу Даби. Володимир Зеленски разкри, че идеята за деескалация чрез спиране на ударите по енергийни обекти е била предложена от САЩ по време на тристранните разговори миналия уикенд.

          „Благодарни сме на американската страна за усилията за прекратяване на нападенията срещу енергийния сектор, надяваме се Америка да може да го постигне. Имаше изявление на американския президент. Ще проличи от ситуацията през следващите дни, реалната ситуация в нашите енергийни обекти и нашите градове“, коментира украинският държавен глава.

          Въпреки това, съставът на американската делегация ще претърпи промени. Държавният секретар Марко Рубио обяви, че пратениците на Белия дом Стив Уиткоф и Джаред Къшнър няма да присъстват в Абу Даби тази седмица. Зеленски допусна, че е възможна промяна в датата или мястото на срещата заради напрежението между САЩ и Иран, но настоя за запазване на състава на делегациите. Основните препъникамъни остават териториалните въпроси в Донбас и статутът на Запорожката ядрена централа.

          Скептицизъм сред жителите на Киев

          Надеждите за дипломатически пробив се сблъскват с недоверието на обикновените украинци, които ежедневно преживяват ужаса на войната. Мнозина в Киев не вярват, че временното затишие ще доведе до траен мир.

          „Не вярвам нито на Путин, нито на Тръмп. Мисля, че дори Путин сега да спази обещаното, той ще натрупа ракети и ще продължи обстрелите. Целта на Путин е унищожението на Украйна и можем само да се съпротивляваме. Иначе смятам Тръмп за съюзник на Путин и те ще продължат да се стремят да разделят света“, споделя Константин, жител на столицата.

          Подобно е настроението и сред други граждани. Валентина Пиатковска допълва с горчивина:
          „Не вярвам. На украинския народ беше обещано толкова много, толкова много неща се случиха, но, за съжаление, нищо не беше изпълнено.“

