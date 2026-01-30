НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 30.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Русия удари американска фабрика в Украйна по време на енергийното примирие

          30 януари 2026 | 14:37 40
          Завод на Филип Морис в Харков
          Завод на Филип Морис в Харков
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Независимо че бе обявено енергийно примирие, през нощта срещу петък руската армия е нанесла удар по фабрика на американския производител на тютюневи изделия Philip Morris във втория по големина град на Украйна – Харков, пише Military Analytics.

          - Реклама -

          Предприятието не функционира от началото на руската инвазия през февруари 2022 година. Тогава компанията измести производството си в Лвовска област.

          Независимо че бе обявено енергийно примирие, през нощта срещу петък руската армия е нанесла удар по фабрика на американския производител на тютюневи изделия Philip Morris във втория по големина град на Украйна – Харков, пише Military Analytics.

          - Реклама -

          Предприятието не функционира от началото на руската инвазия през февруари 2022 година. Тогава компанията измести производството си в Лвовска област.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Правосъдие

          Сарафов лично е координирал акцията срещу пиратските сайтове

          Никола Павлов -
          Лично и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов е координирал действията на българските институции с представители на Министерството на вътрешната сигурност на САЩ, офиса за разследвания...
          Война

          Полша създава собствена „стена срещу дронове“ срещу Русия за 4,3 милиарда долара

          Иван Христов -
          Полша ще започне да изгражда собствена система за борба с дронове, като членката на НАТО се надява така да защити въздушното си пространство от...
          Война

          Средната заплата в Украйна достигна близо 600 евро

          Иван Христов -
          Средната заплата на служителите на пълен работен ден в Украйна се е увеличила с 13,8% през декември миналата година в сравнение с ноември същата...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions