Русия удари американска фабрика в Украйна по време на енергийното примирие

Независимо че бе обявено енергийно примирие, през нощта срещу петък руската армия е нанесла удар по фабрика на американския производител на тютюневи изделия Philip Morris във втория по големина град на Украйна – Харков, пише Military Analytics.

Предприятието не функционира от началото на руската инвазия през февруари 2022 година. Тогава компанията измести производството си в Лвовска област.