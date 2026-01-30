Руската армия превзе Речное и е на 10 км от Запорожие

Руската армия е превзела населеното място Речное в Запорожка област, съобщава Министерството на отбраната на Русия, цитирано от ТАСС.
Така руснаците се приближиха на 10 км от главния град на региона – Запорожие.
