Руската армия е превзела три населени места в Украйна през последните 24 часа, съобщи Министерството на отбраната на Русия, цитирано от РИА Новости.

„В резултат на решителни действия на подразделенията на групировка войски Юг, селището Бересток в Донецката народна република беше освободено в течение на деня“, се казва в доклада.

В Запорожка област Днепровската групировка е превзела село Речное, а бойците на „Восток“ са превзели Терноватое.

Руските сили съобщават, че са унищожили над 20 бронирани машини и транспортни средства на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), 50 хексакоптера и наземни роботизирани системи близо до Терноватое.