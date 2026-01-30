Руската армия превзе три населени места в Украйна за ден

30 януари 2026 | 14:41
Руската армия е превзела три населени места в Украйна през последните 24 часа, съобщи Министерството на отбраната на Русия, цитирано от РИА Новости.
„В резултат на решителни действия на подразделенията на групировка войски Юг, селището Бересток в Донецката народна република беше освободено в течение на деня“, се казва в доклада.
В Запорожка област Днепровската групировка е превзела село Речное, а бойците на „Восток“ са превзели Терноватое.
Руските сили съобщават, че са унищожили над 20 бронирани машини и транспортни средства на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), 50 хексакоптера и наземни роботизирани системи близо до Терноватое.
