НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 30.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Руската армия превзе три населени места в Украйна за ден

          30 януари 2026 | 14:41 120
          Руската армия
          Руската армия
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Руската армия е превзела три населени места в Украйна през последните 24 часа, съобщи Министерството на отбраната на Русия, цитирано от РИА Новости.

          - Реклама -

          „В резултат на решителни действия на подразделенията на групировка войски Юг, селището Бересток в Донецката народна република беше освободено в течение на деня“, се казва в доклада.

          В Запорожка област Днепровската групировка е превзела село Речное, а бойците на „Восток“ са превзели Терноватое.

          Руските сили съобщават, че са унищожили над 20 бронирани машини и транспортни средства на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), 50 хексакоптера и наземни роботизирани системи близо до Терноватое.

          Руската армия е превзела три населени места в Украйна през последните 24 часа, съобщи Министерството на отбраната на Русия, цитирано от РИА Новости.

          - Реклама -

          „В резултат на решителни действия на подразделенията на групировка войски Юг, селището Бересток в Донецката народна република беше освободено в течение на деня“, се казва в доклада.

          В Запорожка област Днепровската групировка е превзела село Речное, а бойците на „Восток“ са превзели Терноватое.

          Руските сили съобщават, че са унищожили над 20 бронирани машини и транспортни средства на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), 50 хексакоптера и наземни роботизирани системи близо до Терноватое.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Русия удари американска фабрика в Украйна по време на енергийното примирие

          Иван Христов -
          Независимо че бе обявено енергийно примирие, през нощта срещу петък руската армия е нанесла удар по фабрика на американския производител на тютюневи изделия Philip...
          Война

          Полша създава собствена „стена срещу дронове“ срещу Русия за 4,3 милиарда долара

          Иван Христов -
          Полша ще започне да изгражда собствена система за борба с дронове, като членката на НАТО се надява така да защити въздушното си пространство от...
          Война

          Средната заплата в Украйна достигна близо 600 евро

          Иван Христов -
          Средната заплата на служителите на пълен работен ден в Украйна се е увеличила с 13,8% през декември миналата година в сравнение с ноември същата...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions