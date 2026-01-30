Руски дронове със Starlink тероризират украинската логистика по трасето Богуслав-Петропавловка

30 януари 2026 | 11:24
12
Руски дронове на Starlink започнаха масирани атаки срещу украинската логистика на магистралата Богуслав-Петропавловка, съобщава съветникът на министъра на отбраната на Украйна Сергей „Флаш“ Бескрестнов, цитиран от „Страна“.
- Реклама -
През последните 24 часа там бяха извършени десетки удари, включително един по автобус, превозващ цивилни.
Тази магистрала се простира от Киевска област до Днепропетровска област.
Руски дронове на Starlink започнаха масирани атаки срещу украинската логистика на магистралата Богуслав-Петропавловка, съобщава съветникът на министъра на отбраната на Украйна Сергей „Флаш“ Бескрестнов, цитиран от „Страна“.
- Реклама -
През последните 24 часа там бяха извършени десетки удари, включително един по автобус, превозващ цивилни.
Тази магистрала се простира от Киевска област до Днепропетровска област.