      петък, 30.01.26
          Руснаците удариха Украйна с „Искандер-М“ и 111 дрона

          30 януари 2026 | 09:38
          В нощта на 30 януари (започвайки в 18:00 часа на 29 януари) руските сили атакуваха Украйна с балистична ракета „Искандер-М“, както и 111 ударни безпилотни летателни апарата „Шахед“, „Гербер“ и „Италмас“ и други видове дронове, съобщиха украинските ВВС в Telegram, предава „Зеркало недели“.

          Ракетата е изстреляна от Воронежска област на Русия, а дроновете – от Брянск, Орел, Курск, Милерово, Приморско-Ахтарск и Донецк. Приблизително 70 от използваните дронове са били „Шахед“.

          Въздушната атака е била отблъсната от авиация, зенитно-ракетни войски, подразделения за електронна борба, безпилотни системи и мобилни огневи групи на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ)

          Според предварителни данни, към 8:00 часа сутринта, силите за противовъздушна отбрана са неутрализирали 80 руски безпилотни летателни апарата.

          Регистрирани са удар с балистична ракета и 25 безпилотни летателни апарата на 15 локации, както и падане на свалени безпилотни летателни апарати (отломки) на две места.

          Атаката продължава, като в небето над Украйна има няколко руски дрона.

