Сарафов лично е координирал акцията срещу пиратските сайтове

Лично и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов е координирал действията на българските институции с представители на Министерството на вътрешната сигурност на САЩ, офиса за разследвания на вътрешната сигурност в Атина, офиса за митническа и гранична защита в София, както и офиса на Министерството на правосъдието на САЩ в Букурещ и отдела за международно компютърно хакерство и интелектуална собственост.

Под ръководството на Софийската градска прокуратура и Софийската районна прокуратура е проведена мащабна специализирана операция, в рамките на която екипи на Националната следствена служба, ДАНС и ГДБОП – МВР, съвместно с агенти от американските служби, са извършили претърсвания и изземвания на общо 30 адреса на територията на цялата страна.

Координираната международна операция е насочена срещу три от най-големите торент платформи, базирани в Европейския съюз, които са осъществявали незаконно разпространение на материали, защитени с авторски права. В хода на действията са идентифицирани лицата, администрирали торент тракерите ArenaBG, Zamunda и Zelka, чрез които е осигуряван нерегламентиран достъп до филми, музика, игри, софтуер и други обекти на интелектуална собственост.

При акцията са иззети множество компютърни конфигурации, специализирано оборудване и други електронни носители на информация. Предстои оценка на събраните доказателства, както и привличане като обвиняеми на установените лица.

Претърсвания са извършени както в жилищни адреси, така и в офиси на счетоводни фирми и други обекти. Събрани са и данни за евентуално пране на пари, като предстои назначаването на комплексна компютърно-техническа експертиза на иззетите технически средства.

И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов е поздравил екипите на българските и американските правоохранителни органи за успешно проведената операция.

По-рано днес вътрешният министър в оставка Даниел Митов съобщи, че във връзка със случая вече има четирима задържани.