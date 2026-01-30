Съединените американски щати обявиха въвеждането на нови санкции срещу високопоставени представители на властта в Иран, включително срещу министъра на вътрешните работи на страната. Действията на Вашингтон са директен отговор на жестоките и смъртоносни репресии, прилагани спрямо антиправителствените протести, които се провеждат в ислямската република през последните седмици.

Основна фигура в новия санкционен списък е вътрешният министър Ескандар Момени. Според американската администрация той носи пряка отговорност за насилствените действия срещу демонстрантите и нарушаването на човешките права в страната.

В мотивите си за налагане на ограниченията, американското Министерство на финансите посочва конкретната роля на министъра в управлението на силовия апарат. От ведомството заявяват, че Ескандар Момени „ръководи смъртоносните сили за сигурност на Ислямската република Иран (LEF) – ключова структура, отговорна за смъртта на хиляди мирни протестиращи“. Тези мерки подчертават изострянето на тона между Вашингтон и Техеран на фона на вътрешнополитическото напрежение в Иран.