      петък, 30.01.26
          САЩ наложиха санкции на вътрешния министър на Иран

          Основна фигура в новия санкционен списък е вътрешният министър Ескандар Момени

          30 януари 2026 | 18:31
          Снимка: CNN
          Пола Жекова
          Пола Жекова
          Пола Жекова
          Пола Жекова

          Съединените американски щати обявиха въвеждането на нови санкции срещу високопоставени представители на властта в Иран, включително срещу министъра на вътрешните работи на страната. Действията на Вашингтон са директен отговор на жестоките и смъртоносни репресии, прилагани спрямо антиправителствените протести, които се провеждат в ислямската република през последните седмици.

          - Реклама -

          Основна фигура в новия санкционен списък е вътрешният министър Ескандар Момени. Според американската администрация той носи пряка отговорност за насилствените действия срещу демонстрантите и нарушаването на човешките права в страната.

          В мотивите си за налагане на ограниченията, американското Министерство на финансите посочва конкретната роля на министъра в управлението на силовия апарат. От ведомството заявяват, че Ескандар Момени „ръководи смъртоносните сили за сигурност на Ислямската република Иран (LEF) – ключова структура, отговорна за смъртта на хиляди мирни протестиращи“. Тези мерки подчертават изострянето на тона между Вашингтон и Техеран на фона на вътрешнополитическото напрежение в Иран.

