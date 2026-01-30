САЩ прехвърлят въздушни танкери и самолети за електронно разузнаване в Близкия Изток

През последните 12 часа над Атлантика са регистрирани интензивни движения на самолети на ВВС на САЩ, което вероятно показва подготовка за мащабна операция в Близкия Изток. Става дума за група въздушни танкери KC-46A Pegasus, които извършват синхронизиран трансатлантически полет от източното крайбрежие на САЩ. Това съобщи военен анализатор @OAlexanderDK в социалната медийна платформа X.

- Реклама -

Според публично достъпни данни за мониторинг на въздушното движение, самолетите са извършвали маневри, типични за ескортиране на бойни самолети. Наблюдателите смятат, че танкерите поддържат полета на шест самолета за електронна борба EA-18G Growler.

След обедно прекачване, въздушната група се е насочила към Испания, където се очаква кратко междинно кацане или прегрупиране. Следващата спирка вероятно ще бъде Катар, ключов американски център за военни операции в региона на Персийския залив.

EA-18G Growler са специализирани в потискане на вражеската противовъздушна отбрана и електронна война, което ги прави критичен елемент от ударните и настъпателните операции.

Комбинацията от маршрути, типът на участващите самолети и скоростта на разполагане може да показват политическо решение за предприемане на активни действия срещу Иран, въпреки че все още не са направени официални изявления от Вашингтон.