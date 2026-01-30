НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 30.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвят

          САЩ прехвърлят въздушни танкери и самолети за електронно разузнаване в Близкия Изток

          30 януари 2026 | 08:30 130
          EA-18G Growler
          EA-18G Growler
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          През последните 12 часа над Атлантика са регистрирани интензивни движения на самолети на ВВС на САЩ, което вероятно показва подготовка за мащабна операция в Близкия Изток. Става дума за група въздушни танкери KC-46A Pegasus, които извършват синхронизиран трансатлантически полет от източното крайбрежие на САЩ. Това съобщи военен анализатор @OAlexanderDK в социалната медийна платформа X.

          - Реклама -

          Според публично достъпни данни за мониторинг на въздушното движение, самолетите са извършвали маневри, типични за ескортиране на бойни самолети. Наблюдателите смятат, че танкерите поддържат полета на шест самолета за електронна борба EA-18G Growler.

          След обедно прекачване, въздушната група се е насочила към Испания, където се очаква кратко междинно кацане или прегрупиране. Следващата спирка вероятно ще бъде Катар, ключов американски център за военни операции в региона на Персийския залив.

          EA-18G Growler са специализирани в потискане на вражеската противовъздушна отбрана и електронна война, което ги прави критичен елемент от ударните и настъпателните операции.

          Комбинацията от маршрути, типът на участващите самолети и скоростта на разполагане може да показват политическо решение за предприемане на активни действия срещу Иран, въпреки че все още не са направени официални изявления от Вашингтон.

          През последните 12 часа над Атлантика са регистрирани интензивни движения на самолети на ВВС на САЩ, което вероятно показва подготовка за мащабна операция в Близкия Изток. Става дума за група въздушни танкери KC-46A Pegasus, които извършват синхронизиран трансатлантически полет от източното крайбрежие на САЩ. Това съобщи военен анализатор @OAlexanderDK в социалната медийна платформа X.

          - Реклама -

          Според публично достъпни данни за мониторинг на въздушното движение, самолетите са извършвали маневри, типични за ескортиране на бойни самолети. Наблюдателите смятат, че танкерите поддържат полета на шест самолета за електронна борба EA-18G Growler.

          След обедно прекачване, въздушната група се е насочила към Испания, където се очаква кратко междинно кацане или прегрупиране. Следващата спирка вероятно ще бъде Катар, ключов американски център за военни операции в региона на Персийския залив.

          EA-18G Growler са специализирани в потискане на вражеската противовъздушна отбрана и електронна война, което ги прави критичен елемент от ударните и настъпателните операции.

          Комбинацията от маршрути, типът на участващите самолети и скоростта на разполагане може да показват политическо решение за предприемане на активни действия срещу Иран, въпреки че все още не са направени официални изявления от Вашингтон.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Свят

          Министърът на отбраната на САЩ пропуска ключова среща на НАТО

          Иван Христов -
          Министърът на отбраната на САЩ Пит Хегсет няма да присъства на ключова среща на министрите на отбраната на НАТО на 12 февруари, което повдига...
          Икономика

          Силно евро и слаб долар: Как валутните промени влияят на цените и бизнеса

          Владимир Висоцки -
          Американският президент Доналд Тръмп наскоро определи представянето на щатската валута като позитивно, но икономическите показатели и анализите на водещи европейски медии чертаят различна картина....
          Война

          Зеленски: Разчитаме на САЩ да осигурят едноседмична пауза на руските удари

          Владимир Висоцки -
          Украинският президент Володимир Зеленски изрази категорична позиция, че страната му разчита на съдействието на Съединените щати за осигуряването на временно прекъсване на руските въздушни...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions