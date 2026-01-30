НА ЖИВО
          Шофьорка блъсна 15-годишно момиче на пешеходна пътека в Кърджали

          Тестът за алкохол на водачката е с отрицателен резултат

          30 януари 2026 | 14:06
          33-годишна шофьорка блъсна 15-годишно момиче в Кърджали, съобщиха от полицията.

          Инцидентът е станал на 29 януари на пешеходна пътека.

          Пострадалото момиче е прегледано и е освободено.

          Тестът за алкохол на водачката е с отрицателен резултат.

