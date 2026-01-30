Шофьорка блъсна 15-годишно момиче на пешеходна пътека в Кърджали

33-годишна шофьорка блъсна 15-годишно момиче в Кърджали, съобщиха от полицията.
Инцидентът е станал на 29 януари на пешеходна пътека.
Пострадалото момиче е прегледано и е освободено.
Тестът за алкохол на водачката е с отрицателен резултат.
