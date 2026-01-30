НА ЖИВО
          ГОРЕЩО
          Инциденти

          Ще прелее ли язовир „Пчелина"?

          Язовир „Пчелина“ е достигнал критично ниво на преливане, показват данните от ежедневния мониторинг на МОСВ за състоянието на язовирите в страната

          30 януари 2026 | 16:53
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Язовир „Пчелина“ е достигнал критично ниво на преливане, показват данните от ежедневния мониторинг на Министерство на околната среда и водите за състоянието на язовирите в страната.

          Според информацията към 29 януари, наличният воден обем в язовира е 54 700 куб. м, при общ обем от 54 200 куб. м, което означава 100,92% запълняемост спрямо капацитета му.

          Отчетеният денонощен приток е 26,782 куб. м/сек, докато разходът достига 30,255 куб. м/сек. По данни от справка на НС ЕАД язовир „Пчелина“ прелива с 30,21 куб. м/сек.

          В същото време ситуацията при язовир „Студена“ също е на границата, но остава под контрол, уверяват от ВиК Перник. Към момента водният обем в съоръжението е 24 359 000 куб. м, при максимален капацитет от 25 200 000 куб. м.

          Данните сочат приток от 1835 литра в секунда и разход от 590 литра в секунда, като язовирът се изпуска контролирано с 0,791 куб. м/сек. От ВиК Перник подчертават, че покачването на нивото се наблюдава постоянно, за да се избегне риск за населението и инфраструктурата.

