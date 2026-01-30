„Силна България в силна Европа“: ПП започва публични дискусии по 5 теми

„Продължаваме Промяната“ започва серия от публични дискусии по ключови теми за развитието на страната под мотото „Силна България в силна Европа“, съобщиха от пресцентъра на партията.

От формацията подчертават, че след постигането на стратегическите цели – членството на България в Шенген и Еврозоната – фокусът вече не е върху геополитическата принадлежност на страната, а върху това каква България искаме да изградим.

„Въпросът вече не е къде принадлежим, а в каква България искаме да живеем“, посочват от партията.

Затова ПП организира дискусии по пет основни теми: здравеопазване, образование, конкурентен бизнес, млади семейства и доходи, и съдебна система. Целта е да се направи критичен преглед на досегашния начин на работа в тези сектори, да се очертаят основните проблеми и да се предложат нови, работещи решения.

В разговорите ще участват представители на държавния и неправителствения сектор, синдикати, работодателски организации, експерти, млади професионалисти и други заинтересовани страни. Всяка дискусия ще бъде еднодневна и ще се провежда в Интер Експо Център, като ще бъде излъчвана на живо в официалните канали на „Продължаваме Промяната“ в YouTube и Facebook.

График на дискусиите:

3 февруари 2026 г. – „Здравеопазването: възстановяване на доверието и нов обществен договор“

6 февруари 2026 г. – „Конкурентен бизнес"

9 февруари 2026 г. – „Млади семейства и доходи"

10 февруари 2026 г. – „За образование, което развива децата ни като пълноценни и щастливи хора"

13 февруари 2026 г. – „Справедлива България"

Първата дискусия ще бъде посветена на здравеопазването и ще се проведе на 3 февруари 2026 г. от 10:00 часа. Участие са потвърдили съсловните организации на медицинските специалисти – Български лекарски съюз, Български зъболекарски съюз, БАПЗГ, БФС, асоциации на общински, областни и частни болници, представители на фармацевтичната индустрия, млади лекари, пациентски организации и експерти.

От „Продължаваме Промяната“ уточняват, че програмите за останалите дискусии ще бъдат изпращани допълнително в навечерието на всяко събитие.