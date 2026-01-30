НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 30.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          15:52 Николай Денков пред „Евроком“: Коалиция с Радев е невъзможна, Рашков доказа, че може да спре купения вот (ВИДЕО)15:18 Мартин Владимиров: Carlyle може да препродаде активите на „Лукойл“ на трета страна или да включи в сделката големи търговци на нефт13:11 ВАС потвърди по-високите цени за паркиране в София: Какво следва за шофьорите?12:59 Четвърто „ДА“: Маргарита Николова също е съгласна да бъде служебен премиер (видео)12:12 Димитър Главчев прие да оглави служебен кабинет за трети път (видео)
          НачалоЕвропаОбщество

          Синдикатите в Скопие заплашват с блокада на парламента заради минималната заплата

          30 януари 2026 | 15:57 190
          Пола Жекова
          Пола Жекова
          Сподели
          Пола Жекова
          Пола Жекова

          Напрежението между синдикатите и изпълнителната власт в Северна Македония ескалира, след като Съюзът на синдикатите в Македония (ССМ) постави категоричен ултиматум на правителството. Председателят на организацията Слободан Трендафилов призова представител на властта да подпише колективния трудов договор до понеделник. Основното искане е драстично увеличение на минималната работна заплата – от сегашните около 400 евро на 600 евро. В противен случай синдикатите са в готовност да преминат към ефективни стачни действия и блокади на ключови институции.

          - Реклама -

          Според синдикалния лидер, въпреки опитите за саботиране на недоволството, в сряда голям брой работници и служители са излезли на протест по улиците на Скопие, за да защитят правата си.

          Спорът се изостри допълнително след размяна на реплики между синдикатите и премиера Християн Мицкоски. В отговор на депутатски въпрос, министър-председателят посочи, че през 2025 г. правителството е предложило увеличение на заплатите в администрацията с близо 40 процента за периода от март 2026 г. до март 2028 г. По думите му, това предложение е било отхвърлено от ССМ.

          Реакцията на синдикатите не закъсня, като Трендафилов бе категоричен, че работниците не могат да чакат обещания за бъдещето.

          „Протестираме за минимална работна заплата от 600 евро сега, а не през 2028 г. Върнете се от бъдещето, другари, върнете се към реалността“, заяви Трендафилов. Той отправи и директна закана към законодателната власт, уточнявайки, че ако се стигне до гражданско неподчинение, първата цел ще бъде сградата на Народното събрание, където законът за заплатите все още не е разгледан.

          „Ще ги чакаме (депутатите) да ги поздравим и да им напомним, че са там заради нас и трябва да гласуват. Ще им се наложи да дойдат на работа с автобуси и пеша, както ходят на работя голяма част от работниците, които не получават (компенсация за) пътни разходи”, допълни синдикалният лидер.

          Премиерът Мицкоски използва социалните мрежи, за да потвърди позицията си. В публикация във Фейсбук той коментира, че за минималната заплата трябва да се действа стриктно по закон.

          „Предложихме да увеличим заплатите на служителите в администрацията с около 40 процента, ССМ отхвърли предложението. А за минималната работна заплата трябва да действаме съгласно закона. В първия момент, когато работниците и работодателите постигнат споразумение, ние ще го подкрепим и приложим”, написа Мицкоски.

          В дебата се включи и опозиционната партия СДСМ, която подкрепи исканията на работниците и разкритикува приоритетите на управляващите. От партията подчертаха тревожната тенденция на емиграция на работна ръка.

          „Не може да има пари за криминални търгове, а да няма пари за работниците. Вместо да се оправдава за това, че не се повишават заплатите, правителството на Мицкоски трябва да осигури пари за увеличаване на минималната работна заплата на 600 евро. (Северна) Македония днес има най-ниската минимална работна заплата в региона и в Европа. Последиците вече са видими. Квалифицирани работници от (Северна) Македония масово заминават в чужбина, млади хора емигрират, а у нас се внасят „икономически мигранти““, се казва в позицията на СДСМ.

          От опозицията припомниха, че вече са предложили законодателни промени за вдигане на минималното възнаграждение на 600 евро, както и замразяване на заплатите на висшите държавни чиновници.

          Напрежението между синдикатите и изпълнителната власт в Северна Македония ескалира, след като Съюзът на синдикатите в Македония (ССМ) постави категоричен ултиматум на правителството. Председателят на организацията Слободан Трендафилов призова представител на властта да подпише колективния трудов договор до понеделник. Основното искане е драстично увеличение на минималната работна заплата – от сегашните около 400 евро на 600 евро. В противен случай синдикатите са в готовност да преминат към ефективни стачни действия и блокади на ключови институции.

          - Реклама -

          Според синдикалния лидер, въпреки опитите за саботиране на недоволството, в сряда голям брой работници и служители са излезли на протест по улиците на Скопие, за да защитят правата си.

          Спорът се изостри допълнително след размяна на реплики между синдикатите и премиера Християн Мицкоски. В отговор на депутатски въпрос, министър-председателят посочи, че през 2025 г. правителството е предложило увеличение на заплатите в администрацията с близо 40 процента за периода от март 2026 г. до март 2028 г. По думите му, това предложение е било отхвърлено от ССМ.

          Реакцията на синдикатите не закъсня, като Трендафилов бе категоричен, че работниците не могат да чакат обещания за бъдещето.

          „Протестираме за минимална работна заплата от 600 евро сега, а не през 2028 г. Върнете се от бъдещето, другари, върнете се към реалността“, заяви Трендафилов. Той отправи и директна закана към законодателната власт, уточнявайки, че ако се стигне до гражданско неподчинение, първата цел ще бъде сградата на Народното събрание, където законът за заплатите все още не е разгледан.

          „Ще ги чакаме (депутатите) да ги поздравим и да им напомним, че са там заради нас и трябва да гласуват. Ще им се наложи да дойдат на работа с автобуси и пеша, както ходят на работя голяма част от работниците, които не получават (компенсация за) пътни разходи”, допълни синдикалният лидер.

          Премиерът Мицкоски използва социалните мрежи, за да потвърди позицията си. В публикация във Фейсбук той коментира, че за минималната заплата трябва да се действа стриктно по закон.

          „Предложихме да увеличим заплатите на служителите в администрацията с около 40 процента, ССМ отхвърли предложението. А за минималната работна заплата трябва да действаме съгласно закона. В първия момент, когато работниците и работодателите постигнат споразумение, ние ще го подкрепим и приложим”, написа Мицкоски.

          В дебата се включи и опозиционната партия СДСМ, която подкрепи исканията на работниците и разкритикува приоритетите на управляващите. От партията подчертаха тревожната тенденция на емиграция на работна ръка.

          „Не може да има пари за криминални търгове, а да няма пари за работниците. Вместо да се оправдава за това, че не се повишават заплатите, правителството на Мицкоски трябва да осигури пари за увеличаване на минималната работна заплата на 600 евро. (Северна) Македония днес има най-ниската минимална работна заплата в региона и в Европа. Последиците вече са видими. Квалифицирани работници от (Северна) Македония масово заминават в чужбина, млади хора емигрират, а у нас се внасят „икономически мигранти““, се казва в позицията на СДСМ.

          От опозицията припомниха, че вече са предложили законодателни промени за вдигане на минималното възнаграждение на 600 евро, както и замразяване на заплатите на висшите държавни чиновници.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Здраве

          Първи случай на тропическия вирус чикунгуня е регистриран в Румъния

          Владимир Висоцки -
          Тропическият вирус чикунгуня достигна северната ни съседка. Първият случай в Румъния е потвърден при мъж, завърнал се от Африка.
          Правосъдие

          Пуснаха под гаранция от 8000 евро шофьора, обвинен за смъртта на лекар край Телиш

          Пола Жекова -
          „Съжалявам за случилото се. Много ми е болно. Направих всичко възможно да избегна удара“
          Икономика

          БНБ и ЕЦБ разясняват: Кои надраскани евробанкноти остават валидни и кои се изземват

          Росица Николаева -
          След поредица от акции в социалните мрежи, призоваващи към изписване на различни послания върху евробанкноти, финансовите институции излязоха с категорична позиция относно валидността на...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions