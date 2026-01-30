Напрежението между синдикатите и изпълнителната власт в Северна Македония ескалира, след като Съюзът на синдикатите в Македония (ССМ) постави категоричен ултиматум на правителството. Председателят на организацията Слободан Трендафилов призова представител на властта да подпише колективния трудов договор до понеделник. Основното искане е драстично увеличение на минималната работна заплата – от сегашните около 400 евро на 600 евро. В противен случай синдикатите са в готовност да преминат към ефективни стачни действия и блокади на ключови институции.

- Реклама -

Според синдикалния лидер, въпреки опитите за саботиране на недоволството, в сряда голям брой работници и служители са излезли на протест по улиците на Скопие, за да защитят правата си.

Спорът се изостри допълнително след размяна на реплики между синдикатите и премиера Християн Мицкоски. В отговор на депутатски въпрос, министър-председателят посочи, че през 2025 г. правителството е предложило увеличение на заплатите в администрацията с близо 40 процента за периода от март 2026 г. до март 2028 г. По думите му, това предложение е било отхвърлено от ССМ.

Реакцията на синдикатите не закъсня, като Трендафилов бе категоричен, че работниците не могат да чакат обещания за бъдещето.

„Протестираме за минимална работна заплата от 600 евро сега, а не през 2028 г. Върнете се от бъдещето, другари, върнете се към реалността“, заяви Трендафилов. Той отправи и директна закана към законодателната власт, уточнявайки, че ако се стигне до гражданско неподчинение, първата цел ще бъде сградата на Народното събрание, където законът за заплатите все още не е разгледан.

„Ще ги чакаме (депутатите) да ги поздравим и да им напомним, че са там заради нас и трябва да гласуват. Ще им се наложи да дойдат на работа с автобуси и пеша, както ходят на работя голяма част от работниците, които не получават (компенсация за) пътни разходи”, допълни синдикалният лидер.

Премиерът Мицкоски използва социалните мрежи, за да потвърди позицията си. В публикация във Фейсбук той коментира, че за минималната заплата трябва да се действа стриктно по закон.

„Предложихме да увеличим заплатите на служителите в администрацията с около 40 процента, ССМ отхвърли предложението. А за минималната работна заплата трябва да действаме съгласно закона. В първия момент, когато работниците и работодателите постигнат споразумение, ние ще го подкрепим и приложим”, написа Мицкоски.

В дебата се включи и опозиционната партия СДСМ, която подкрепи исканията на работниците и разкритикува приоритетите на управляващите. От партията подчертаха тревожната тенденция на емиграция на работна ръка.

„Не може да има пари за криминални търгове, а да няма пари за работниците. Вместо да се оправдава за това, че не се повишават заплатите, правителството на Мицкоски трябва да осигури пари за увеличаване на минималната работна заплата на 600 евро. (Северна) Македония днес има най-ниската минимална работна заплата в региона и в Европа. Последиците вече са видими. Квалифицирани работници от (Северна) Македония масово заминават в чужбина, млади хора емигрират, а у нас се внасят „икономически мигранти““, се казва в позицията на СДСМ.

От опозицията припомниха, че вече са предложили законодателни промени за вдигане на минималното възнаграждение на 600 евро, както и замразяване на заплатите на висшите държавни чиновници.