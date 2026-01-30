Значителна промяна на времето и завръщане на истинската зима се очакват през почивните дни. От Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) прогнозират валежи от сняг, силен вятър и нахлуване на студен въздух, което ще доведе до рязко понижение на температурите.

В нощта срещу събота облачността над по-голямата част от страната ще бъде значителна. В централните райони, както и на отделни места в крайните югозападни части, ще има валежи от дъжд и сняг. Вятърът постепенно ще се ориентира от изток-североизток и ще започне да се усилва, докато над Северозападна България облачността ще остане незначителна. Минималните температури ще варират между минус 1° и 4°, като за София се очакват около 1°.

В съботния ден обстановката ще се усложнява. Облачността ще продължи да се увеличава, а в западната половина на страната на места ще превалява дъжд и сняг. С умерен вятър от изток-североизток в страната ще продължи да нахлува студен въздух. Максималните температури ще достигнат стойности между 2° и 7°, а в столицата термометрите ще показват около 5°.

По Черноморието времето също ще бъде облачно и ветровито, с умерен до временно силен вятър от север-североизток. Температурите ще се понижават, като максималните ще бъдат в интервала 3°-6°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините условията ще са типично зимни – облачно с валежи от сняг. Вятърът ще бъде умерен от юг-югоизток, докато в Източна Стара планина, Странджа и Сакар ще духа от север-северозапад. На височина 1200 метра максималната температура ще бъде около 3°, а на 2000 метра ще падне до около минус 2°.

Влошаването на времето ще достигне своя пик в неделя, когато през южните райони на Балканския полуостров ще премине нов средиземноморски циклон. Това ще създаде валежна обстановка, като от юг ще започнат снеговалежи, които в крайните южни райони ще бъдат значителни по количество. Очаква се образуването и задържането на снежна покривка.

До вечерта в неделя валежите ще обхванат по-голямата част от Южна и Източна България. С усилването на вятъра от север-североизток, който в източните райони ще бъде силен, застудяването ще продължи. В Източна България и по старопланинските проходи ще има условия за виелици и навявания. Температурите ще останат почти без промяна през денонощието – предимно между минус 3° и 2°.

В понеделник сутринта снеговалежите ще продължат в източните райони, но до обяд навсякъде ще спрат. Времето ще остане предимно облачно и ветровито, а застудяването ще продължи, като дневните температури в цялата страна ще бъдат отрицателни. По-късно през деня облачността ще започне да се разкъсва от запад, а през нощта срещу вторник вятърът ще отслабне.