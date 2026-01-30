НА ЖИВО
          Спад: Безработицата в България се понижи до 3,3% в края на 2025 г.

          Значителен напредък се отчита при младежката заетост

          Пазарът на труда в България показва положителна тенденция в края на изминалата година, като нивото на безработица в страната се е понижило значително. Според последните данни на европейската статистическа служба Евростат, през декември 2025 г. безработицата у нас е достигнала 3,3 на сто, което представлява спад спрямо отчетените 3,5 на сто през ноември същата година.

          Подобрение се наблюдава и в еврозоната, където сезонно коригираната безработица през декември 2025 г. е била 6,2 на сто. Това е понижение спрямо нивото от 6,3 на сто, регистрирано както през предходния месец ноември, така и година по-рано – през декември 2024 г.

          Ситуацията в целия Европейски съюз остава стабилна. Безработицата в ЕС през декември 2025 г. се задържа на ниво от 5,9 на сто, без промяна спрямо ноември 2025 г. и декември 2024 г.

          Експертите на Евростат изчисляват, че в края на 2025 г. общият брой на безработните в ЕС е бил 13,043 млн. души, като от тях 10,792 млн. се намират в страните от еврозоната. В сравнение с ноември 2025 г., броят на хората без работа е намалял с 94 000 в рамките на ЕС и с 61 000 в еврозоната.

          Значителен напредък се отчита при младежката заетост. През декември 2025 г. в България нивото на младежка безработица е спаднало до 12 на сто в сравнение с 12,6 на сто през ноември. В общ европейски план 2,857 млн. млади хора под 25 години са били без препитание в ЕС, от които 2,257 млн. в еврозоната.

          Статистиката отчита и различия по полов признак. Нивото на безработица сред жените в ЕС през декември 2025 г. е било 6 на сто, бележейки лек спад от 6,1 на сто през ноември. При мъжете показателят е 5,8 на сто и остава непроменен спрямо предходния месец.

