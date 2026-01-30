Сръбските превозвачи отново затвориха всички пунктове с България за тежкотоварни камиони

Шофьори на камиони от Сърбия провеждат блокада на товарните терминали на граничните пунктове към държавите от Шенген, съобщават сръбските гранични власти. В резултат на протестните действия на сръбска територия не се пропускат товарни автомобили през всички гранични пунктове с България.

Движението на леки автомобили и автобуси и в двете посоки не е преустановено, като ограниченията засягат единствено товарния трафик.

По-рано тази седмица вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията в оставка Гроздан Караджов предупреди за сериозните икономически последици от подобни действия. По думите му всяка блокада нанася икономически щети не само за превозвачите, но и за българската икономика, както и за икономиките на останалите съседни държави.