      петък, 30.01.26
          Начало България Общество

          Сръбските превозвачи отново затвориха всички пунктове с България за тежкотоварни камиони

          Движението на леки автомобили и автобуси и в двете посоки не е преустановено

          30 януари 2026 | 09:54 70
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Шофьори на камиони от Сърбия провеждат блокада на товарните терминали на граничните пунктове към държавите от Шенген, съобщават сръбските гранични власти. В резултат на протестните действия на сръбска територия не се пропускат товарни автомобили през всички гранични пунктове с България.

          Движението на леки автомобили и автобуси и в двете посоки не е преустановено, като ограниченията засягат единствено товарния трафик.

          По-рано тази седмица вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията в оставка Гроздан Караджов предупреди за сериозните икономически последици от подобни действия. По думите му всяка блокада нанася икономически щети не само за превозвачите, но и за българската икономика, както и за икономиките на останалите съседни държави.

          Блокадата на ГКПП „Гюешево“ падна: Трафикът към Северна Македония се възстановява Блокадата на ГКПП „Гюешево“ падна: Трафикът към Северна Македония се възстановява

