Средната заплата в Украйна достигна близо 600 евро

Средната заплата на служителите на пълен работен ден в Украйна се е увеличила с 13,8% през декември миналата година в сравнение с ноември същата година, достигайки 30 926 гривни (около 600 евро), според данни на Държавната статистическа служба, предава „Зеркало недели“.

Най-високите заплати са регистрирани в Киев (48 449 гривни, около 950 евро), Луганска област (45 160 гривни) и Киевска област (31 200 гривни). Най-ниските средни заплати са в Кировоградска (22 110 гривни), Черновицка (22 450 гривни) и Черниговска (22 752 гривни, около 450 евро) области.

В края на годината средният брой на служителите на пълен работен ден е бил 5,36 милиона. Най-голям брой хора са работили в промишлеността (1,22 милиона), образованието (978 000) и търговията и ремонта на превозни средства (678 000).

Сред икономическите сектори най-високи заплати са получавали работниците в информационните и телекомуникационните сектори (74 981 UAH), финансите и застраховането (63 912 UAH) и производството на компютри (51 336 UAH). Най-ниски заплати са получавали работниците в творческите изкуства и развлеченията (17 766 UAH), текстилното производство (18 573 UAH) и библиотечните и архивните услуги (18 665 UAH).

Според Държавната статистическа служба, към 1 януари 2026 г. просрочените заплати са възлизали на 3,6 милиарда гривни (433,6 милиона евро).