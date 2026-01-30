НА ЖИВО
          НачалоЕвропа

          Стефчо Станев: В Швеция се възобновява дебата за и против еврозоната

          30 януари 2026 | 14:48 410
          Катя Илиева
          Катя Илиева
          Сподели
          Катя Илиева
          Катя Илиева

          Финансовият експерт Стефчо Станев, Фейсбук

          В Швеция се възобновява дебата за / против еврозоната.

          Докато БНБ и МФ нарушиха задължението си да публикуват доклад за ползите и рисковете от приемане на еврото, шведите публикуваха стотици страници анализ.

          В него четем любопитни неща, за които ние – така наречените копейки – предупреждаваме. Изкарал съм цитати от доклада на шведите:

          “ЕЦБ може да бъде принудена да „печатa пари“, за да финансира бюджетни дефицити, вместо да се бори с инфлацията.”

          Финални дни на българския лев! Еврото става официална валута от 1 февруари Финални дни на българския лев! Еврото става официална валута от 1 февруари

          “ЕЦБ предприе мерки, които на практика заличиха предвидената „противопожарна стена“ между фискалната и паричната политика в еврозоната.”

          “Централната банка е принудена да изкупува държавни ценни книжа […], но подобна монетаризация на дълга носи със себе си редица отрицателни ефекти.”

          “Липсата на национални централни банки, които да могат да противодействат на бързо нарастващите лихви по държавните облигации, беше един от факторите, които отключиха европейската дългова криза.”

          “Загубите на ЕЦБ в следствие на политиката и за изкупуване на държавен дълг се поемат от държавите членки.“

          „Трудно е да се изчислят нетните разходи и ползи от програмата QE.“

          НАП с 160 проверки в Габровска област заради въвеждането на еврото НАП с 160 проверки в Габровска област заради въвеждането на еврото

          „Ясно е обаче, че държавите, засегнати от кризи, които често са управлявали икономиката си лошо преди финансовата и дълговата криза, са били основните печеливши, докато относително добре управляваните икономики са видели малко положителни ефекти от QE, но понасят по-голяма част от разходите.”

          “Kато държава извън еврозоната обаче ние (бел. ред. Швеция) разполагаме с по-голяма свобода да противодействаме на развитието и да се опитаме да ограничим най-големите отрицателни ефекти.”

          “За Швеция рискът да се наложи да допринася пряко за спасителни пакети е съществено по-висок, ако сме член на валутния съюз, отколкото ако сме извън него.”

          Инфо за доклада:

          Последният път, когато в Швеция имаше широка дискусия, беше преди референдума за членство в еврозоната през 2003 г. Най-важният интелектуален принос към въпроса за еврото беше държавното изследване на Ларс Калмфорс „Швеция и Икономическия и паричен съюз (EMU)“, публикувано през 1996 г.

          През август 2024 г. Фондация „Fritt Näringsliv“ възложи ново изследване относно Швеция и еврото, с Ларс Калмфорс като отговорен ръководител. Идеята беше условията да бъдат идентични с тези при предишното изследване на Калмфорс. Изследователят е имал пълна свобода да привлече експерти, а работата е била извършвана напълно независимо.

          В добавка да кажа, че Швеция публикува и над 500 стр. отделен доклад за рисковете и ползите от евентуално членство в Банковия съюз.

          Финансовият експерт Стефчо Станев, Фейсбук

