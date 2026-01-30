НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 30.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          16:25 Оптимистично: България напусна дъното по реален стандарт на живот в ЕС16:06 БНБ и ЕЦБ разясняват: Кои надраскани евробанкноти остават валидни и кои се изземват15:52 Николай Денков пред „Евроком“: Коалиция с Радев е невъзможна, Рашков доказа, че може да спре купения вот (ВИДЕО)15:18 Мартин Владимиров: Carlyle може да препродаде активите на „Лукойл“ на трета страна или да включи в сделката големи търговци на нефт13:11 ВАС потвърди по-високите цени за паркиране в София: Какво следва за шофьорите?12:59 Четвърто „ДА“: Маргарита Николова също е съгласна да бъде служебен премиер (видео)12:12 Димитър Главчев прие да оглави служебен кабинет за трети път (видео)
          НачалоБългарияОбщество

          Строители зазидаха коте при саниране на блок в Бургас, полицията го спаси

          При евентуална смърт на котето собственикът на фирмата може да получи обвинение

          30 януари 2026 | 17:12 831
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Сподели
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Полицията и пожарната в Бургас предприеха незабавна спасителна акция за коте, зазидано в стена от строителни работници, които работили по саниране на обект в бургаския комплекс „Меден рудник”, предаде Нова телевизия.

          - Реклама -

          До намеса на органите се стигнало, след като животното девет дни било зад стената и денонощно било чувано да мяука, а работниците на обекта отказвали да разбият фасадата, за да не нарушат целостта ѝ.

          Възмутени жители на блока днес настояха работниците да разбият стената и да извадят животното, което вече е на предела на силите и живота си.

          Случаят може да се бъде разглеждан и като престъпление, тъй като според закона той може да се тълкува като съзнателно мъчение над животното, което е криминализирано от няколко години

          При евентуална смърт на котето собственикът на фирмата може да получи обвинение.

          Полицията и пожарната в Бургас предприеха незабавна спасителна акция за коте, зазидано в стена от строителни работници, които работили по саниране на обект в бургаския комплекс „Меден рудник”, предаде Нова телевизия.

          - Реклама -

          До намеса на органите се стигнало, след като животното девет дни било зад стената и денонощно било чувано да мяука, а работниците на обекта отказвали да разбият фасадата, за да не нарушат целостта ѝ.

          Възмутени жители на блока днес настояха работниците да разбият стената и да извадят животното, което вече е на предела на силите и живота си.

          Случаят може да се бъде разглеждан и като престъпление, тъй като според закона той може да се тълкува като съзнателно мъчение над животното, което е криминализирано от няколко години

          При евентуална смърт на котето собственикът на фирмата може да получи обвинение.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          България

          Проф. Искра Баева: Партиите минираха служебната власт с „домовата книга“, Радев бе принуден да си тръгне

          Екип Евроком -
          Европейските политици работеха срещу Тръмп
          Инциденти

          Трагедия в Свищов: Взрив на бойлер отне живота на 28-годишен мъж

          Пола Жекова -
          Екипи работят по разясняването на случая
          Общество

          Напрежение в Крушари заради проект за ветропарк с 80 турбини

          Десислава Димитрова -
          Жители на 7 села в община Крушари излязоха на протест срещу изграждането на ветроенергиен парк „Лозенец“, мотивирани от опасения, че ще бъде унищожен ценният добруджански чернозем.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions