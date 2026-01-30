Свалиха най-големите сайтове за торенти у нас (СНИМКА)

Правоприлагащи органи от Съединените щати и България са иззели домейните на някои от най-големите сайтове за споделяне на пиратско съдържание в страната – Zamunda, Arena и Zelka. Преди няколко часа трите популярни торент тракера станаха недостъпни за потребителите.

- Реклама -

При опит за достъп до сайтовете потребителите са били пренасочвани към официален банер със съобщение:

„Този домейн е иззет от Homeland Security Investigations като част от международна правоприлагаща операция в съответствие със съдебна заповед, издадена от Окръжния съд на Съединените щати за Южния окръг на щата Мисисипи.“

Международна операция с участие на САЩ и България

В акцията са участвали редица институции от двете страни и от Европа, сред които:

Министерство на правосъдието на САЩ

Homeland Security Investigations (HSI)

National IPR Coordination Center

Европол

ГДБОП

Национална следствена служба

ДАНС

Прокуратура на Република България

Според информация на специализираното издание torrentfreak.com, заповедта на федералния съд в Мисисипи най-вероятно е задължила регистраторите на домейните да предприемат действия. Участието на американските власти е било ключово, тъй като домейните са били свързани с американски посредници.

Домейните вече са под контрола на САЩ

Към момента Arena, Zamunda и Zelka се намират на сървъра seizedservers.com, което означава, че домейните вече са под контрола на американските власти.

Миналата година Zamunda беше 11-ият най-посещаван уебсайт в България, с милиони месечни потребители – показател за мащаба на засегнатата аудитория.

Дългогодишни опити за закриване

Още преди пет години България официално е поискала съдействие от САЩ за закриването на водещи сайтове за торент споделяне. В миналото е имало и искания за изземване на физическите сървъри на Zamunda, но до момента няма информация дали настоящата операция включва подобни действия.

Българските власти по-рано са съобщавали, че срещу пиратските платформи се водят разследвания за престъпления срещу интелектуалната собственост и

данъчни престъпления.

Възможно ли е сайтовете да се върнат?

Засега липсва официално прессъобщение от българските или американските власти, което да потвърждава в детайли операцията и нейния обхват. Ако действията са ограничени единствено до изземване на домейните, съществува реална възможност сайтовете да се появят отново под алтернативни домейни, както се е случвало и в миналото.