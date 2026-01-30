НА ЖИВО
          Свалиха най-големите сайтове за торенти у нас (СНИМКА)

          Към момента Arena, Zamunda и Zelka се намират на сървъра seizedservers.com, което означава, че домейните вече са под контрола на американските власти

          30 януари 2026 | 10:25
          Снимка: Wikimedia Commons
          Правоприлагащи органи от Съединените щати и България са иззели домейните на някои от най-големите сайтове за споделяне на пиратско съдържание в страната – Zamunda, Arena и Zelka. Преди няколко часа трите популярни торент тракера станаха недостъпни за потребителите.

          При опит за достъп до сайтовете потребителите са били пренасочвани към официален банер със съобщение:

          „Този домейн е иззет от Homeland Security Investigations като част от международна правоприлагаща операция в съответствие със съдебна заповед, издадена от Окръжния съд на Съединените щати за Южния окръг на щата Мисисипи.“

          Международна операция с участие на САЩ и България

          В акцията са участвали редица институции от двете страни и от Европа, сред които:

          • Министерство на правосъдието на САЩ
          • Homeland Security Investigations (HSI)
          • National IPR Coordination Center
          • Европол
          • ГДБОП
          • Национална следствена служба
          • ДАНС
          • Прокуратура на Република България

          Според информация на специализираното издание torrentfreak.com, заповедта на федералния съд в Мисисипи най-вероятно е задължила регистраторите на домейните да предприемат действия. Участието на американските власти е било ключово, тъй като домейните са били свързани с американски посредници.

          Домейните вече са под контрола на САЩ

          Към момента Arena, Zamunda и Zelka се намират на сървъра seizedservers.com, което означава, че домейните вече са под контрола на американските власти.

          Миналата година Zamunda беше 11-ият най-посещаван уебсайт в България, с милиони месечни потребители – показател за мащаба на засегнатата аудитория.

          Дългогодишни опити за закриване

          Още преди пет години България официално е поискала съдействие от САЩ за закриването на водещи сайтове за торент споделяне. В миналото е имало и искания за изземване на физическите сървъри на Zamunda, но до момента няма информация дали настоящата операция включва подобни действия.

          Българските власти по-рано са съобщавали, че срещу пиратските платформи се водят разследвания за престъпления срещу интелектуалната собственост и
          данъчни престъпления.

          Възможно ли е сайтовете да се върнат?

          Засега липсва официално прессъобщение от българските или американските власти, което да потвърждава в детайли операцията и нейния обхват. Ако действията са ограничени единствено до изземване на домейните, съществува реална възможност сайтовете да се появят отново под алтернативни домейни, както се е случвало и в миналото.

