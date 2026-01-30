Световният ден на кроасана: Какво не знаете за любимото печиво

Кроасанът е едно от най-популярните печива в света, превърнало се в символ на френската кулинария. Той е толкова обичан, че има свой международен ден – 30 януари. Затова днес е идеалният повод не само да се насладим на това тестено изкушение, но и да се докоснем до неговата история, която крие някои изненадващи факти, разказват от Woman.bg.
Съществуват няколко теории за произхода на кроасана, но повечето от тях сочат към Австрия като негова родина. Там се появява предшественикът му – кипферл, приготвен от тесто с мая. Смята се, че той датира от XIII век, а според някои е дори по-стар. Една от легендите свързва създаването му с отбелязването на победата над Османската империя в битката при Виена, като формата на полумесец е вдъхновена от османското знаме.
„Тези истории почти сигурно са неверни“, коментира обаче австрийският готвач Юрген Давид пред Institute of Culinary Education.
Австрийският кипферл пристига в Париж
Независимо от споровете около произхода на кипферла е сигурно, че той достига Франция през XIX век.
Според друга популярна, но недоказана история кипферлът е въведен във френския двор от Мария Антоанета, на която ѝ липсвали традиционните австрийски храни. Първото документирано свидетелство за появата му в Париж обаче е от 1839 г., когато австрийският офицер Август Цанг открива своя „Виенска пекарна“ (Boulangerie Viennoise). Парижани бързо се влюбват в печивото и започват да го предлагат в собствените си пекарни, като му дават името „кроасан“ (croissant), което на френски означава полумесец.
Рецептата, която познаваме днес, се оформя по-късно. Първата записана рецепта за кроасан е дело на Силвен Клавдий Гой от 1915 г. Той заменя традиционното тесто за бриош с многолистно (бутер) тесто с мая.
Именно тази промяна създава характерните тънки слоеве, които правят печивото толкова пухкаво и леко. Във Франция кроасанът се сервира топъл и намазан с масло. В САЩ обаче го превръщат в истински експеримент, като го заливат с шоколад или карамел, а понякога го пълнят дори със спанак.
Френски по душа
Въпреки че корените му водят към Австрия, кулинарните експерти са единодушни, че съвременният кроасан е френско творение. През 1920 г. френското правителство официално го обявява за национален продукт, затвърждавайки статута му на емблема на френската гастрономия.