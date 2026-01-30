НА ЖИВО
          Европа

          Таксиметровите шофьори в Гърция блокират Атина с протест срещу електрическите автомобили

          Протестите в южната ни съседка продължават

          30 януари 2026 | 16:47
          Снимка: БГНЕС
          Пола Жекова
          Пола Жекова
          Пола Жекова
          Пола Жекова

          Таксиметровите шофьори в южната ни съседка Гърция се готвят за мащабни протестни действия, които ще парализират транспорта в началото на февруари. Браншът обяви нова двудневна стачка, започваща на 3 февруари, като основната причина за недоволството е форсираният преход към електрически автомобили, съобщава електронното издание на вестник „Катимерини“.

          Напрежението ескалира сред членовете на таксиметровия синдикат на област Атика, която включва и столицата Атина. Организацията планира протестно шествие, което ще стигне до резиденцията на министър-председателя Кириакос Мицотакис в центъра на града. Шофьорите настояват за лична намеса на премиера, след като диалогът с ресорното ведомство е ударил на камък.

          В официалното си изявление от синдиката посочват, че досегашните преговори за компромис с Министерството на транспорта не са довели до никакъв резултат. Те отправят директен призив към министър-председателя да „предостави решение на справедливите искания на таксиметровите шофьори, които се борят за своето оцеляване“. Очаква се към протестните действия да се присъединят и колегите им от Солун, втория по големина град в страната.

          Ябълката на раздора е новото изискване, въведено от 1 януари, според което всички новорегистрирани таксита, получаващи лиценз за дейност, трябва задължително да бъдат с електрическо задвижване. Мярката е част от по-широката стратегия за зелен преход на Гърция, но среща сериозна съпротива от бранша. Искането на шофьорите е срокът за въвеждане на това задължение да бъде удължен с няколко години, за да се даде възможност за по-плавна адаптация.

          Освен въпроса с електромобилите, таксиметровите водачи поставят и друго ключово искане за облекчаване на трафика – да им бъде официално разрешено да използват бус лентите по натоварените булеварди на Атина, когато превозват пътници.

          Това не е първата проява на недоволство от страна на сектора. По-рано таксиметровите шофьори в Атина и други градове вече проведоха 48-часова стачка, която доведе до прекъсване на услугите и затруднения в придвижването.

