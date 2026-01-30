Кметът на София Васил Терзиев обяви официално, че кризата с отпадъците в столицата е овладяна. Градоначалникът представи пред Столичния общински съвет (СОС) подробен доклад за актуалното състояние на системата за сметосъбиране, в който се посочва, че районите вече са преминали към режим на нормално обслужване. Според данните е възстановено и ритмичното извозване на едрогабаритните отпадъци.

Внесеният документ съдържа детайлен отчет относно количествата обработен боклук, направените разходи, както и анализ на действащите договори и анексите към тях по зони.

На фона на отчета за справяне със ситуацията, напрежението в градския парламент се запази по темата за обезщетяване на гражданите. Столичният общински съвет отказа да разгледа предложението, внесено от кмета на район „Люлин“ и групата на „Спаси София“, което предвиждаше финансови компенсации за живеещите в най-засегнатите от кризата райони.

Кметът на „Люлин“ Георги Тодоров настояваше за конкретна мярка – намаляване на такса смет с 25% за жителите на района. Той аргументира искането си с моралния дълг на общината към данъкоплатците, които са търпели неудобства в продължение на месеци.

„Поне по този начин чисто финансово и символично бихме могли да обезщетим люлинчани, изобщо и софиянци, защото поне това можем да направим и им го дължим. Не можем да компенсираме тримесечните гледки на препълнени контейнери, нервите и опасността за здравето на гражданите, но поне по този начин бихме могли да се компенсираме“, заяви Тодоров пред съветниците.

В отговор на дебатите кметът Васил Терзиев изрази съмнение относно законовата издържаност на подобна мярка. Според него директното опрощаване или намаляване на таксата за битови отпадъци за тримесечен период би било юридически необосновано. Вместо това, той предложи алтернативен подход за реванш към софиянци.

„За компенсацията – това, което е преобладаващото мнение е, че звучи добре, но е незаконно, затова ние мислим за други начини, по които да бъдат компенсирани гражданите – чрез целеви инвестиции и допълнителни средства за засегнатите райони, за да може те да бъдат компенсирани за временното неудобство, което изпитаха в последните месеци“, обясни Терзиев.

Опозицията в лицето на ГЕРБ-СДС подложи на остра критика както управлението на кризата, така и предложените мерки. Антон Хекимян постави въпроса за финансовите възможности на общината и спазването на закона, обвинявайки управляващите в непрозрачност.

„Няма как да подкрепяме кмета Терзиев, който не се справя с кризата с боклука, сам я създаде, за да може да харчи парите на софиянци непрозрачно. Не трябва да правим неща, които са в разрез със законодателството, само и само да угодим на една или друга бутикова формация, която иска да си направи PR на гърба на страдащите хора, които продължават да ходят в боклуци в кварталите“, коментира Хекимян.