Стратегията на бившия американски президент Джо Байдън да предостави на Украйна „достатъчна“ помощ, за да се противопостави на руската инвазия, сега рискува да се превърне във „вечна война“ на американския президент Доналд Тръмп в Европа.

Напускайки Давос след среща с Тръмп миналата седмица, украинският президент Володимир Зеленски заяви пред репортери, че документът за гаранциите за сигурност на САЩ за Украйна е „готов“. Зеленски подчерта, че „за нас гаранциите за сигурност са преди всичко гаранции от Съединените щати. Документът е 100 процента готов и чакаме нашите партньори да потвърдят датата и мястото на подписването му“.

Тръмп добави, че уреждането на войната в Украйна „ще дойде много скоро“, пишат авторите Джонатан Суийт и Марк Тот за The Hill.

Специалният представител на Тръмп, Стив Уиткоф, и зетят на Тръмп, Джаред Кушнер, се втурнаха към Москва, за да информират руския президент Владимир Путин, а след това пътуваха до Обединените арабски емирства, за да участват в тристранни преговори.

Преговорите започнаха и приключиха в Абу Даби на следващия ден. Резултатът? Русия отказа да се откаже от максималистичните си искания и продължи да настоява Украйна едностранно да изтегли войските си от Донбас.

Съединените щати досега са претърпели седем поражения в преговорите с Русия за прекратяване на войната, главно защото Украйна упорито отказва да извърши национално самоубийство. Киев няма да се съгласи да даде на Москва в преговорите това, което руснаците не могат да получат на бойното поле. И не бива да бъде убеждаван или принуждаван да го направи.

Колкото повече Русия се съпротивлява, толкова повече администрацията на Тръмп изглежда се връща към натиск върху Украйна. Според авторите е само въпрос на време Тръмп отново да обвини Зеленски в „нежелание за мир“ и „обструкционизъм“.

Русия иска сделка със САЩ, но за да осигури тази сделка, Тръмп се нуждае Зеленски да спре да се съпротивлява.

Настоящият препъни-камък е Донбас. Но какво ще стане, ако Украйна се съгласи да изтегли войските си от региона? Щеше ли Русия да прекрати войната? Малко вероятно. Това само би довело до още един препъни-камък.

Веднага се сещам за три въпроса: както и в миналото, Русия ще се противопостави на доставките на оръжие на Украйна за нейната отбрана, на физическото присъствие на НАТО или европейските сили като миротворци и на размера на украинската армия.

И докато чакаме „следващия кръг“ от преговори, Русия ще продължи да атакува украински градове и тяхната енергийна инфраструктура с балистични ракети и дронове.

„Както предупредихме преди три години, Путин превърна зимата в оръжие. Въпреки това и другите военни престъпления, които е извършил, е малко вероятно той да бъде подведен под отговорност, въпреки заповедта за арест, издадена от Международния наказателен съд“, твърдят Тот и Мир.

Особено след като екипът на Тръмп иска бързо да прекрати войната, за да може Вашингтон да си осигури икономически възможности.

„Силите на Путин не могат да спечелят на бойното поле. Към днешна дата те са загубили над 1,2 милиона войници. Вместо това той води терористична война срещу невъоръжени цивилни в домовете им“, се твърди в материала.

„Путин е „основната причина“ за войната. Убийствата ще спрат, когато Путин спре атаките. Преговорите на Уиткоф не са сложили край на войната. Те само я удължават, създавайки „вечна война“, твърдят авторите.

Тръмп държи картите да сложи край на войната, но тези карти трябва да бъдат изиграни срещу Русия, а не срещу Украйна. Той трябва да принуди Русия да прекрати атаките си, да се откаже от териториалните си претенции към Донбас и да се съгласи с присъствието на европейски мироопазващи сили в Украйна.

Това вероятно ще изисква военна сила. Това трябва да започне с налагането от НАТО на зона, забранена за полети, над Западна Украйна, въоръжаването на Киев достатъчно, за да победи руските сили в Украйна, и унищожаването на способността на Москва да финансира и поддържа войната.

„Всичко по-малко от това ще означава вечна война за екипа на Тръмп в Европа“, заключават авторите.