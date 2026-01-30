НА ЖИВО
          The National Interest: Русия създаде „Велик балтийски заглушител“ в Калининград и следи за всички действия на САЩ и НАТО

          30 януари 2026 | 16:00
          Руската крепост в сърцето на Европа, Калининград, е надеждно защитена от спътници на НАТО. Това се отнася за спътниците на НАТО – Глобалната система за позициониране (GPS), Galileo и Starlink. Противодействие им оказва системата за електронна война „Тобол“, пише Брандън Вайхерт, колумнист на американското списание The National Interest.

          „Смята се, че тази система е отговорна за мащабни смущения на GPS сигналите в балтийските държави и Финския залив. Смята се, че съоръжението проследява спътници и комуникационно оборудване, свързани с НАТО, и се опитва да наруши съюзническите навигационни и проследяващи системи“, пише Вайхерт.

          Американски колумнист също нарече „Тобол“ част от „Големия балтийски заглушител“. Последният, според Вайхерт, активно потиска всички спътникови сигнали в Северна Европа. Анализаторът описва руската система за електронна война като стационарна наземна система, работеща съвместно със сателитна инфраструктура за наблюдение. Вайхерт обаче подозира също, че „Тобол“ могат да бъдат монтирани на камиони, което ги прави мобилни.

