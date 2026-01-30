НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 30.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          17:58 Мария Габриел поема поста зам.-генерален директор на ЮНЕСКО16:25 Оптимистично: България напусна дъното по реален стандарт на живот в ЕС16:06 БНБ и ЕЦБ разясняват: Кои надраскани евробанкноти остават валидни и кои се изземват15:52 Николай Денков пред „Евроком“: Коалиция с Радев е невъзможна, Рашков доказа, че може да спре купения вот (ВИДЕО)15:18 Мартин Владимиров: Carlyle може да препродаде активите на „Лукойл“ на трета страна или да включи в сделката големи търговци на нефт13:11 ВАС потвърди по-високите цени за паркиране в София: Какво следва за шофьорите?12:59 Четвърто „ДА“: Маргарита Николова също е съгласна да бъде служебен премиер (видео)12:12 Димитър Главчев прие да оглави служебен кабинет за трети път (видео)
          НачалоБългарияИнциденти

          Трагедия в Свищов: Взрив на бойлер отне живота на 28-годишен мъж

          Екипи работят по разясняването на случая

          30 януари 2026 | 17:49 1260
          Снимка: БГНЕС
          Пола Жекова
          Пола Жекова
          Сподели
          Пола Жекова
          Пола Жекова

          Тежък инцидент с фатален край разтърси Свищов, след като 28-годишен мъж загина при мощна експлозия в жилищна сграда. Трагедията се е разиграла вчера привечер в сутеренно помещение на кооперация, намираща се на улица „Кирил Д. Аврамов“ в крайдунавския град.

          - Реклама -

          По първоначални данни причината за нещастието е неизправен бойлер, който се е взривил с голяма сила. На мястото незабавно са пристигнали екипи на Противопожарната служба и полицията. От службата съобщиха пред БНР, че ударната вълна е нанесла сериозни материални щети по конструкцията на приземния етаж.

          Вследствие на взрива са избити врати и прозорци, а една вътрешна преградна стена е напълно разрушена. Въпреки сериозните поражения в сутерена, не се е наложила евакуация на семействата, обитаващи триетажната жилищна кооперация, тъй като основната конструкция на сградата не е компрометирана.

          Районът около инцидента е обезопасен, а компетентните органи продължават работа по изясняване на обстоятелствата. Разследващите извършват щателни огледи, за да установят конкретната причина за аварията. Основните версии, по които се работи, включват техническа неизправност на уреда, отказ на защитните клапани или неправилен монтаж. По случая е образувано досъдебно производство.

          Тежък инцидент с фатален край разтърси Свищов, след като 28-годишен мъж загина при мощна експлозия в жилищна сграда. Трагедията се е разиграла вчера привечер в сутеренно помещение на кооперация, намираща се на улица „Кирил Д. Аврамов“ в крайдунавския град.

          - Реклама -

          По първоначални данни причината за нещастието е неизправен бойлер, който се е взривил с голяма сила. На мястото незабавно са пристигнали екипи на Противопожарната служба и полицията. От службата съобщиха пред БНР, че ударната вълна е нанесла сериозни материални щети по конструкцията на приземния етаж.

          Вследствие на взрива са избити врати и прозорци, а една вътрешна преградна стена е напълно разрушена. Въпреки сериозните поражения в сутерена, не се е наложила евакуация на семействата, обитаващи триетажната жилищна кооперация, тъй като основната конструкция на сградата не е компрометирана.

          Районът около инцидента е обезопасен, а компетентните органи продължават работа по изясняване на обстоятелствата. Разследващите извършват щателни огледи, за да установят конкретната причина за аварията. Основните версии, по които се работи, включват техническа неизправност на уреда, отказ на защитните клапани или неправилен монтаж. По случая е образувано досъдебно производство.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Икономика

          КЕВР утвърди цена на природния газ от 32,30 евро/MWh за февруари

          Пола Жекова -
          Повишението е с 3,69% спрямо нивата през януари
          България

          Атанас Атанасов: БСП се нуждае от радикална промяна на конгреса през февруари

          Екип Евроком -
          Габриел Вълков, Крум Зарков е аз имаме номинации за лидер на БСП
          Политика

          Ангел Славчев: Правителството ни мълчи позорно за т.нар. „чат контрол“

          Златина Петкова -
          "Правителството ни мълчи позорно за т.нар. "чат контрол". Ако Вие, г-н Колев, се занимавате с разследвания, подобно на Вашата колежка Валя Ахчиева, то...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions