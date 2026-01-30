Тежък инцидент с фатален край разтърси Свищов, след като 28-годишен мъж загина при мощна експлозия в жилищна сграда. Трагедията се е разиграла вчера привечер в сутеренно помещение на кооперация, намираща се на улица „Кирил Д. Аврамов“ в крайдунавския град.

По първоначални данни причината за нещастието е неизправен бойлер, който се е взривил с голяма сила. На мястото незабавно са пристигнали екипи на Противопожарната служба и полицията. От службата съобщиха пред БНР, че ударната вълна е нанесла сериозни материални щети по конструкцията на приземния етаж.

Вследствие на взрива са избити врати и прозорци, а една вътрешна преградна стена е напълно разрушена. Въпреки сериозните поражения в сутерена, не се е наложила евакуация на семействата, обитаващи триетажната жилищна кооперация, тъй като основната конструкция на сградата не е компрометирана.

Районът около инцидента е обезопасен, а компетентните органи продължават работа по изясняване на обстоятелствата. Разследващите извършват щателни огледи, за да установят конкретната причина за аварията. Основните версии, по които се работи, включват техническа неизправност на уреда, отказ на защитните клапани или неправилен монтаж. По случая е образувано досъдебно производство.