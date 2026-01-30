НА ЖИВО
          Тръмп номинира Кевин Уорш като кандидат за председател на Федералния резерв

          30 януари 2026
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви в социалната мрежа Truth Social, че номинира Кевин Уорш за поста председател на Федералния резерв (централната банка).  Той заяви, че „няма съмнение“, че Уорш ще бъде „един от великите председатели на Федералния резерв, може би най-добрият“.

          Уорш е бил член на Управителния съвет на централната банка на САЩ от 2006 до 2011 г. и преди това е съветвал Тръмп по икономическата политика. Bloomberg по-рано съобщи, че президентът го е смятал за водещ кандидат. Други кандидати, споменава изданието, са били директорът на Националния икономически съвет Кевин Хасет, членът на Управителния съвет на Федералния резерв Кристофър Уолър и главният изпълнителен директор на BlackRock Inc. Рик Рийдър.

          Уорш трябва да бъде потвърден от Сената на САЩ. Ако бъде потвърден, той ще наследи Джером Пауъл, чийто мандат трябваше да изтече през май.

          Миналия ноември Bloomberg, позовавайки се на източници, съобщи, че Хасет е смятан за водещ кандидат за поста председател на Федералния резерв. По-късно обаче Тръмп заяви, че напускането на Хасет от настоящата му позиция е „сериозен проблем“.

          През януари Тръмп нарече Пауъл „идиот“ и обеща, че скоро ще загуби работата си. Президентът го критикува за отказа си да намали значително основния лихвен процент. В края на месеца Федералният резерв го запази на 3,5-3,75% годишно, след като го намали с 25 базисни пункта на предишното заседание.

