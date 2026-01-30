НА ЖИВО
          Тръмп предупреди Великобритания да не прави бизнес с Китай: „Това е много опасно“

          30 януари 2026 | 10:39
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди Великобритания да не прави бизнес с Китай, заявявайки, че това е „много опасно“. Както пише Politico, Тръмп е направил изявлението след среща между британския премиер Киър Стармър и китайския президент Си Дзинпин в Пекин в четвъртък, където Стармър е осигурил безвизово пътуване за британски граждани до Китай до 30 дни, както и намаляване на китайските мита върху шотландското уиски.

          Тръмп беше попитан за желанието на Великобритания за по-тесни връзки с Пекин, докато присъстваше на премиерата на филма „Мелания“ във Вашингтон. Президентът на САЩ запази най-острите си критики за Карни, но също така предупреди Обединеното кралство да не прави бизнес с Китай.

          „Много е опасно за тях. Мисля, че е още по-опасно за Канада да прави бизнес с Китай. Канада преминава през трудни времена. Не се справят добре и не можете да гледате на Китай като на решение. Познавам Китай много добре. Знам, че президентът Си е мой приятел. Познавам го много добре. Но това е голяма пречка, която трябва да бъде преодоляна“, посочи Тръмп.

          Във вторник вечерта, в самолет за Пекин, Стармър отхвърли въпросите дали пътуването му ще раздразни Тръмп. „Нашите отношения със САЩ са едни от най-близките, които имаме, в областта на отбраната, сигурността, разузнаването, търговията и много други области“, заяви той.

          Стармър подчертава, че няма да избира между търговия със САЩ и Китай. Даунинг стрийт отбеляза, че самият Тръмп планира да посети Китай през април и че американският президент е нарекъл Си Дзинпин свой приятел.

