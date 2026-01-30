НА ЖИВО
          Свят

          Тръмп: Приближаваме се до споразумение за Русия и Украйна, САЩ изпращат армада към Иран

          30 януари 2026 | 20:22
          Снимка: БГНЕС
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп направи ключови изявления относно външната политика на страната, засягащи два от най-горещите геополитически казуси в момента. По време на брифинг с репортери в Овалния кабинет на Белия дом, държавният глава изрази оптимизъм за разрешаването на конфликта в Източна Европа.

          „Мисля, че се приближаваме до споразумение за Русия и Украйна“, заяви Тръмп, цитиран от агенция Ройтерс. Думите му идват на фона на продължаващото международно напрежение и търсенето на дипломатически изход от кризата.

          Паралелно с темата за Украйна, американският президент коментира и сложната ситуация в Близкия изток. Тръмп потвърди, че Иран проявява готовност за преговори, като отбеляза, че Техеран „иска да сключи сделка“. Той обаче не навлезе в конкретика относно параметрите на евентуалното споразумение, запазвайки лаконичен тон с фразата: „Ще видим какво ще стане“.

          Въпреки дипломатическите сигнали, Вашингтон продължава да демонстрира военна мощ. Президентът разкри, че Съединените щати са предприели мащабно предислоциране на военноморски сили в посока Иран. Тръмп направи сравнение с военното присъствие на САЩ в други региони, за да подчертае сериозността на маневрата.

          „Голяма армада тръгна към Иран, дори по-голяма отколкото при Венецуела“, обяви държавният глава, цитиран от БТА. Това изказване визира военноморските сили, които по-рано бяха разположени във водите на Карибско море, демонстрирайки, че фокусът на американската военна стратегия в момента е силно насочен към иранската акватория.

