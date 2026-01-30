НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 30.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвят

          Тръпм се прицели в Куба, обяви я за заплаха и наложи неограничени мита

          30 януари 2026 | 10:43 590
          Доналд Тръмп
          Доналд Тръмп
          Катя Илиева
          Катя Илиева
          Сподели
          Катя Илиева
          Катя Илиева

          Американският президент Доналд Тръмп се прицели в Куба. С указ той обяви извънредно положение заради „заплаха“ за националната сигурност от страна на Куба. Новината предаде ABC News.

          - Реклама -

          „Считам, че ситуацията с Куба представлява необичайна и извънредна заплаха за националната сигурност и външната политика на Съединените щати и с настоящото обявявам национално извънредно положение във връзка с тази заплаха“, се посочва в текста на указа на Тръмп, публикуван от Белия дом в четвъртък.

          Тръмп подписа този указ с идеята Вашингтон да налага мита с неуточнен размер върху страните, продаващи петрол на Куба, предадоха световните агенции.

          Американският президент Доналд Тръмп се прицели в Куба. С указ той обяви извънредно положение заради „заплаха“ за националната сигурност от страна на Куба. Новината предаде ABC News.

          - Реклама -

          „Считам, че ситуацията с Куба представлява необичайна и извънредна заплаха за националната сигурност и външната политика на Съединените щати и с настоящото обявявам национално извънредно положение във връзка с тази заплаха“, се посочва в текста на указа на Тръмп, публикуван от Белия дом в четвъртък.

          Тръмп подписа този указ с идеята Вашингтон да налага мита с неуточнен размер върху страните, продаващи петрол на Куба, предадоха световните агенции.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Свят

          НАТО прави Банка за отбрана, ще дава заеми за покупка на оръжие

          Катя Илиева -
          Очаква се банката да функционира подобно на Европейската инвестиционна банка
          Свят

          Тръмп предупреди Великобритания да не прави бизнес с Китай: „Това е много опасно“

          Иван Христов -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди Великобритания да не прави бизнес с Китай, заявявайки, че това е „много опасно“. Както пише Politico, Тръмп е...
          ИТ

          Свалиха най-големите сайтове за торенти у нас (СНИМКА)

          Никола Павлов -
          Правоприлагащи органи от Съединените щати и България са иззели домейните на някои от най-големите сайтове за споделяне на пиратско съдържание в страната – Zamunda,...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions