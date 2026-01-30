Тръпм се прицели в Куба, обяви я за заплаха и наложи неограничени мита

Американският президент Доналд Тръмп се прицели в Куба. С указ той обяви извънредно положение заради „заплаха“ за националната сигурност от страна на Куба. Новината предаде ABC News.

„Считам, че ситуацията с Куба представлява необичайна и извънредна заплаха за националната сигурност и външната политика на Съединените щати и с настоящото обявявам национално извънредно положение във връзка с тази заплаха“, се посочва в текста на указа на Тръмп, публикуван от Белия дом в четвъртък.

Тръмп подписа този указ с идеята Вашингтон да налага мита с неуточнен размер върху страните, продаващи петрол на Куба, предадоха световните агенции.