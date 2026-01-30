НА ЖИВО
          Тревога в Европа: 11-тонна китайска ракета заплашва въздушния трафик над Балтийския регион

          Европа е изправена пред потенциална заплаха за въздушната си сигурност на 30 януари 2026 г. заради очакваното неконтролирано навлизане в земната атмосфера на масивна китайска космическа ракета. Пресслужбата на Финландския метеорологичен институт предупреди, че обектът ZQ-3 R/B, с маса от около 11 тона, може да създаде сериозни рискове за авиацията над определени части на континента.

          Експертите от института проследяват траекторията на спускане в тясно сътрудничество с мрежата за космическо наблюдение и проследяване (SST) на Европейския съюз. Според актуалните изчисления втората степен на ракетата се очаква да навлезе в плътните слоеве на атмосферата около 10:40 ч. българско време. Специалистите обаче предупреждават, че поради нестабилното поведение на обекта, този времеви прозорец може да варира с отклонение до десет часа.

          Основната зона на риск обхваща северните части на Европа. Съществува реална вероятност отломки, които не изгорят в атмосферата, да преминат над южните територии на Дания и балтийските държави. Тази ситуация може да наложи въвеждането на временни ограничения и промени във въздушния трафик в региона, за да се гарантира безопасността на пътническите и товарните полети.

          Обектът ZQ-3 R/B представлява необичайно голям къс космически отпадък. С дължина между 12 и 13 метра и маса от 11 тона, той е значително по-масивен от стандартните отломки, които обикновено навлизат в атмосферата. Въпросната ракетна степен е изведена в орбита на 3 декември 2025 г., като по-малко от два месеца по-късно завършва своя път с неконтролирано падане.

          Ситуацията напомня за предишни инциденти с китайската космическа програма, при които липсата на контролирано деорбитиране предизвика международно напрежение. В миналото световните агенции отправяха предупреждения за ракетата Long March-5B, която също излезе от контрол, но за щастие се разби в океана, без да нанесе материални щети или да застраши човешки живот.

          Космическите амбиции на Пекин продължават да се сблъскват с технически предизвикателства. Успоредно с настоящия инцидент, китайската многократно използваема ракета Zhuque-3 бе принудена да извърши аварийно кацане след изстрелване. Според редица международни наблюдатели и експерти в авиокосмическия сектор, подобни събития подчертават технологичното изоставане на Китай спрямо лидери в сектора като SpaceX, особено в областта на надеждността и повторното използване на ракети-носители.

