Трусове отляво: Още един високопоставен представител на БСП се отказа да е депутат

Различията между възможните кандидати за служебен министър-председател очерта Драгомир Стойнев в интервю за bTV, коментирайки консултациите, които президентът Илияна Йотова провежда в рамките на конституционната процедура.
По думите му, ако Андрей Гюров приеме да стане служебен министър-председател, той ще трябва да подаде оставка от Българската народна банка, тъй като позицията е несъвместима с ръководен пост в централната банка.
„Бермудски триъгълник на властта“
Стойнев използва остра метафора, за да опише настоящата политическа ситуация около служебния кабинет:
Според него колкото повече напредват консултациите, толкова по-ясно личи абсурдът на конституционните промени, приети от ПП–ДБ и ГЕРБ.
БСП без конгрес преди изборите
Заместник-председателят на БСП се обяви против провеждането на конгрес на партията преди предсрочните избори, като предупреди, че това би довело до вътрешни конфликти.
Стойнев обяви още, че няма да бъде кандидат за депутат в следващото 52-ро Народно събрание.
За Румен Радев и бъдещия му проект
По отношение на Румен Радев, Стойнев беше категоричен, че пътищата на БСП и Радев вече са различни.
Според него евентуалният политически проект на Радев ще бъде с размита идеология:
