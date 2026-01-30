НА ЖИВО
          Трусове отляво: Още един високопоставен представител на БСП се отказа да е депутат

          30 януари 2026 | 09:19
          Различията между възможните кандидати за служебен министър-председател очерта Драгомир Стойнев в интервю за bTV, коментирайки консултациите, които президентът Илияна Йотова провежда в рамките на конституционната процедура.

          „Андрей Гюров е чисто партийна фигура, но той се чувства подготвен. Мария Филипова има добър административен опит. Димитър Главчев е с най-голям опит, тъй като вече беше служебен премиер“, заяви Стойнев.

          По думите му, ако Андрей Гюров приеме да стане служебен министър-председател, той ще трябва да подаде оставка от Българската народна банка, тъй като позицията е несъвместима с ръководен пост в централната банка.

          „Бермудски триъгълник на властта“

          Стойнев използва остра метафора, за да опише настоящата политическа ситуация около служебния кабинет:

          „Триъгълникът на властта се превръща в Бермудски триъгълник, който поглъща политиците, несъгласни с мнението на улицата“, каза той по повод срещите на президента с кандидатите от т.нар. „домова книга“.

          Според него колкото повече напредват консултациите, толкова по-ясно личи абсурдът на конституционните промени, приети от ПП–ДБ и ГЕРБ.

          „Колкото повече президентът Йотова се среща с кандидатите, толкова по-абсурдни стават промените в Конституцията. Те просто трябва да бъдат заличени и да се върнем към стария вариант за служебните правителства“, подчерта Стойнев.

          БСП без конгрес преди изборите

          Заместник-председателят на БСП се обяви против провеждането на конгрес на партията преди предсрочните избори, като предупреди, че това би довело до вътрешни конфликти.

          „Не е добре да има Конгрес на БСП преди избори – той ще бъде братоубийствен. След изборите трябва да има Конгрес, за да се реши дали да сменим лидера“, каза той.

          Стойнев обяви още, че няма да бъде кандидат за депутат в следващото 52-ро Народно събрание.

          „БСП ще даде път на младите на предсрочните парламентарни избори, които да влязат в следващия парламент“, допълни той.

          За Румен Радев и бъдещия му проект

          По отношение на Румен Радев, Стойнев беше категоричен, че пътищата на БСП и Радев вече са различни.

          „Румен Радев беше избран два пъти с гласовете на БСП. Ние работим само за себе си и за коалицията. След изборите ще се реши дали влизаме в управление. Радев не е наш, той си работи за негова партия“, заяви Стойнев.

          Според него евентуалният политически проект на Радев ще бъде с размита идеология:

          „Малко от лявото, малко от дясното“, обобщи представителят на БСП.

