Трусове отляво: Още един високопоставен представител на БСП се отказа да е депутат

Различията между възможните кандидати за служебен министър-председател очерта Драгомир Стойнев в интервю за bTV, коментирайки консултациите, които президентът Илияна Йотова провежда в рамките на конституционната процедура.

„Андрей Гюров е чисто партийна фигура, но той се чувства подготвен. Мария Филипова има добър административен опит. Димитър Главчев е с най-голям опит, тъй като вече беше служебен премиер“, заяви Стойнев. - Реклама -

По думите му, ако Андрей Гюров приеме да стане служебен министър-председател, той ще трябва да подаде оставка от Българската народна банка, тъй като позицията е несъвместима с ръководен пост в централната банка.

„Бермудски триъгълник на властта“

Стойнев използва остра метафора, за да опише настоящата политическа ситуация около служебния кабинет:

„Триъгълникът на властта се превръща в Бермудски триъгълник, който поглъща политиците, несъгласни с мнението на улицата“, каза той по повод срещите на президента с кандидатите от т.нар. „домова книга“.

Според него колкото повече напредват консултациите, толкова по-ясно личи абсурдът на конституционните промени, приети от ПП–ДБ и ГЕРБ.

„Колкото повече президентът Йотова се среща с кандидатите, толкова по-абсурдни стават промените в Конституцията. Те просто трябва да бъдат заличени и да се върнем към стария вариант за служебните правителства“, подчерта Стойнев.

БСП без конгрес преди изборите

Заместник-председателят на БСП се обяви против провеждането на конгрес на партията преди предсрочните избори, като предупреди, че това би довело до вътрешни конфликти.

„Не е добре да има Конгрес на БСП преди избори – той ще бъде братоубийствен. След изборите трябва да има Конгрес, за да се реши дали да сменим лидера“, каза той.

Стойнев обяви още, че няма да бъде кандидат за депутат в следващото 52-ро Народно събрание.

„БСП ще даде път на младите на предсрочните парламентарни избори, които да влязат в следващия парламент“, допълни той.

За Румен Радев и бъдещия му проект

По отношение на Румен Радев, Стойнев беше категоричен, че пътищата на БСП и Радев вече са различни.

„Румен Радев беше избран два пъти с гласовете на БСП. Ние работим само за себе си и за коалицията. След изборите ще се реши дали влизаме в управление. Радев не е наш, той си работи за негова партия“, заяви Стойнев.

Според него евентуалният политически проект на Радев ще бъде с размита идеология: