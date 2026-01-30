Изкуственият интелект все по-често навлиза в туристическата индустрия, но доверието в технологиите понякога води до комични, а в други случаи – до потенциално опасни ситуации. Такъв е случаят с група туристи в Австралия, които се озоваха в търсене на призрачен обект заради „халюцинации“ на алгоритъм.

AI-генериран блог на уебсайта на туристическа компания създаде сериозно объркване, насочвайки пътешественици към „спокойни“ горещи извори в северна Тасмания. Проблемът се състои в това, че въпросните извори просто не съществуват, съобщава CNN.

Материалите, публикувани на сайта на Tasmania Tours, описват „Горещи извори Уелдбъро“ като „тихо убежище“ в горите на североизточна Тасмания и ги рекламират като „любимо място“ сред посетителите. Реалността обаче е съвсем различна за малкия град Уелдбъро, разположен на около 110 километра от Лонсестън.

Сблъсъкът с реалността

Кристи Проберт, собственичка на местния хотел „Уелдбъро“, разказва за своето объркване, когато туристите започнали да пристигат с въпроси за несъществуващата атракция. Интересът към мнимеите извори се засилил през септември.

„В началото бяха само няколко обаждания“, споделя Проберт, „но след това хората започнаха да пристигат на тълпи. Получавах вероятно по пет телефонни обаждания на ден и поне двама до трима души пристигаха в хотела, търсейки ги. Намираме се на много отдалечено място, така че беше доста случайно.“

Собственичката подхожда към ситуацията с чувство за хумор, като всеки път отговаря на заблудените посетители: „Ако намерите тези горещи извори, бирата е от мен.“

В действителност местната река Уелд е известна не с топлите си води, а с това, че е „мразовита“. Тя обикновено се посещава само от търсачи на сапфири и калай, които задължително носят неопренови костюми заради ниските температури. „В близък град има сауна. Предполагам, че можете да скочите в ледената река, след като сте били там“, шегува се Проберт.

Технологичен провал

Скот Хенеси, собственик на базираната в Нов Южен Уелс компания Australian Tours and Cruises, която оперира бранда Tasmania Tours, признава грешката. Пред Австралийската радиоразпръсквателна мрежа (ABC) той заяви, че „нашият изкуствен интелект се е провалил напълно“.

Хенеси обяснява, че компанията е възложила създаването на маркетингови материали на трета страна. Въпреки че обикновено публикациите се преглеждат, конкретният блог е бил качен, докато той е отсъствал от страната.

„Опитваме се да се конкурираме с големите играчи“, коментира Хенеси. „Част от това е, че трябва постоянно да поддържате съдържанието си свежо и ново.“ Той категорично отхвърля идеята за злонамереност: „Не сме измамници. Ние сме семейна двойка, която се опитва да постъпва правилно с хората… Ние сме легитимни, ние сме реални хора, наемаме търговски персонал.“

От компанията споделят пред CNN, че негативната реакция е била тежка, като „омразата онлайн и нанесените щети на нашата бизнес репутация са били абсолютно съкрушителни.“ Те изразяват желание да продължат напред и да оставят инцидента зад гърба си.

Опасностите от AI „халюцинациите“

Случаят в Тасмания е показателен за по-широк проблем в индустрията. Ан Харди, професор по туризъм в Southern Cross University, посочва, че изкуственият интелект е станал „повсеместен в пътуванията и туризма“. По нейни данни около 37% от туристите вече използват AI за съвети или планиране на маршрути.

„Туристите се доверяват на AI повече от сайтовете за отзиви“, отбелязва Харди, допълвайки, че операторите използват технологията не само за блогове, но и за ценообразуване и логистика. Въпреки че AI може да бъде „изключително полезен“, спестявайки време и пари, той е склонен към създаване на неточности или така наречените „халюцинации“.

Тревожната статистика, цитирана от професор Харди, сочи, че емпирични изследвания в туризма показват, че „90% от маршрутите, генерирани от AI, съдържат грешки“. Това може да доведе до „изключително опасни последици“, особено когато става въпрос за отдалечени райони като тези в Тасмания, където често липсва покритие на мобилните мрежи.

„Била съм свидетел на много случаи, в които AI е давал предложения за еднодневни преходи, които са много неточни, като се започне от дължината на прехода, нивото му на трудност или метеорологичните условия“, предупреждава тя.

Експертите съветват пътуващите да не разчитат единствено на технологиите. Препоръката е да се използват надеждни пътеводители и да се прави двойна проверка чрез консиержи или местни домакини.

Въпреки създадения хаос, Кристи Проберт проявява разбиране към собствениците на туристическата агенция. „Трудно е да се поддържа всичко актуално и релевантно като малък бизнес“, казва тя след разговор с тях. „Изглеждат като приятни хора и всички сме правили грешки. Мисля, че тази беше доста забавна.“

Тя уверява бъдещите посетители, че „има много неща за правене в Уелдбъро“, макар да трябва да се примирят с факта, че „само че няма горещи извори“.