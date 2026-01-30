НА ЖИВО
          Война

          Украински генерал разкри причината Путин да се съгласи на енергийно примирие

          30 януари 2026 | 10:35
          Иван Христов
          Украйна е предлагала на Русия да прекрати всички атаки срещу енергийния сектор от началото на преговорите през 2025 г., но Москва досега е отказвала да приеме тези споразумения. Това заяви генерал-лейтенант в оставка от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) Игор Романенко в ефира на Radio NV, добавяйки, че по време на разговорите в Абу Даби, освен териториалните въпроси и прекратяването на войната, е била обсъждана и възможността за прекратяване на огъня в енергетиката.

          „Тези преговори се проведоха между руснаците и украинската делегация. Страните сякаш се движеха към тях. Но въпросът е как страните ще подходят официално към това. И тук Путин, осъзнавайки, че трябва да направи жест, защото тази година беше доста трудна, искаше да направи крачка към Тръмп, да му угоди и същевременно да покаже какъв миротворец е Путин. И затова се договориха, че Тръмп е помолил, Путин е чул и какви добри момчета са“, казва Романенко.

          Той добави, че самите руснаци са повдигнали въпроса за украинските удари по петролни рафинерии по време на преговорите. Това показва, че Москва също е заинтересована от това прекратяване на огъня.

          „По време на последните три удара те използваха военноморски ракети, учебни ракети и ракети, произведени тази година. Това означава, че им липсват средства за удари. Но това не е всичко. Започват да имат недостиг и на противовъздушна отбрана, за да прикрият нефтопреработвателните заводи… Но по този въпрос се водеха и продължават преговори. Това е знак, че е възможно да се намерят трудни компромиси по сложни въпроси и да се продължи напред“, добави Романенко.

          Последвайте Евроком в Google News

