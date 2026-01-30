НА ЖИВО
          Урсула фон дер Лайен кани Кристалина Георгиева на стратегическа среща за икономиката на ЕС

          30 януари 2026 | 13:36 2518
          Снимка: Христо Касабов/БТА
          Пола Жекова
          Пола Жекова
          Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен инициира ключова среща с управляващия директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева. Разговорите, в които ще се включат и еврокомисарите, ще бъдат изцяло фокусирани върху повишаването на конкурентоспособността на Европейския съюз в глобален план.

          Събитието е насрочено за 4 февруари и се разглежда като важна стъпка преди предстоящото изнесено заседание на Европейския съвет по-късно през месеца. Очаква се европейските лидери да обсъдят укрепването на единния пазар на фона на динамичните промени в геоикономическия контекст, се посочва в официалното съобщение на ЕК.

          Комисията планира задълбочена стратегическа дискусия с Георгиева, като се отчитат вече предприетите мерки за икономически растеж. Сред основните приоритети са опростяването на законодателната рамка и увеличаването на инвестициите в иновации. Брюксел изразява и готовност да продължи работата по финансовите услуги, като крайната цел е създаването на работещ Съюз за спестявания и инвестиции.

          В контекста на европейската независимост, ЕК продължава да разширява мрежата си от икономически партньорства, която вече включва връзки със 78 държави. От началото на 2026 г. Комисията успя да сключи две нови търговски споразумения – с Индия и с държавите от южноамериканския блок Меркосур (Аржентина, Бразилия, Боливия, Парагвай и Уругвай). Подобен мащабен успех бе постигнат и преди десетилетие, когато ЕС финализира търговското си споразумение с Канада.

