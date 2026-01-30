Окончателното решение на Върховния административен съд (ВАС) потвърди легитимността на новите правила за паркиране в столицата. Магистратите решиха, че разширяването на зоните и актуализацията на цените са законосъобразни и влизат в сила със задна дата. Въпреки това, кметът на София Васил Терзиев подчерта, че промените ще бъдат реализирани, но не веднага, тъй като е необходима техническа и административна подготовка.

От Центъра за градска мобилност (ЦГМ) излязоха с писмена позиция, в която уточниха, че изчакват финализирането на необходимите юридически процедури, както и конкретни указания от Столичния общински съвет. Основното предизвикателство пред ЦГМ е физическото обновяване на инфраструктурата, включително поставянето на нови табели и маркировки. Към момента от дружеството нямат яснота кога точно новите правила ще заработят ефективно на терен.

Предвидените промени, които вече са потвърдени от съда, включват значителни корекции в ценообразуването и обхвата на зоните:

Нови цени на час: Въвеждат се тарифи от 2 евро на час за синя зона и 1 евро на час за зелена зона;

Въвеждат се тарифи от 2 евро на час за синя зона и 1 евро на час за зелена зона; Разширен обхват: Увеличава се територията на платените зони в града;

Увеличава се територията на платените зони в града; Работно време: Променя се режимът на работа, като синята зона ще бъде активна и по време на празничните дни;

Променя се режимът на работа, като синята зона ще бъде активна и по време на празничните дни; Годишните стикери: Цената на стикерите за живущите също се увеличава – 150 евро за синя зона и 100 евро за зелена зона;

Цената на стикерите за живущите също се увеличава – 150 евро за синя зона и 100 евро за зелена зона; Нова зона: Въвежда се т.нар. жълта зона за района на Банкя.

Съдебната сага бе предизвикана от жалби срещу промените в наредбата за организация на движението и паркирането, приети от Столичния общински съвет. Жалбите временно блокираха изпълнението на решението, но Върховният административен съд прие, че процедурите по приемането на наредбата са спазени и няма основания за нейната отмяна.

С решението на съда новите правила влизат в сила със задна дата, считано от момента на първоначалното им приемане. Реалното им прилагане обаче остава зависимо от изпълнението на последващите административни стъпки и техническото обезпечаване на системите за таксуване и пътната сигнализация.