      петък, 30.01.26
          Начало България Общество

          ВАС потвърди по-високите цени за паркиране в София: Какво следва за шофьорите?

          30 януари 2026 | 13:11
          Пола Жекова
          Пола Жекова
          Пола Жекова
          Пола Жекова

          Окончателното решение на Върховния административен съд (ВАС) потвърди легитимността на новите правила за паркиране в столицата. Магистратите решиха, че разширяването на зоните и актуализацията на цените са законосъобразни и влизат в сила със задна дата. Въпреки това, кметът на София Васил Терзиев подчерта, че промените ще бъдат реализирани, но не веднага, тъй като е необходима техническа и административна подготовка.

          От Центъра за градска мобилност (ЦГМ) излязоха с писмена позиция, в която уточниха, че изчакват финализирането на необходимите юридически процедури, както и конкретни указания от Столичния общински съвет. Основното предизвикателство пред ЦГМ е физическото обновяване на инфраструктурата, включително поставянето на нови табели и маркировки. Към момента от дружеството нямат яснота кога точно новите правила ще заработят ефективно на терен.

          Предвидените промени, които вече са потвърдени от съда, включват значителни корекции в ценообразуването и обхвата на зоните:

          • Нови цени на час: Въвеждат се тарифи от 2 евро на час за синя зона и 1 евро на час за зелена зона;
          • Разширен обхват: Увеличава се територията на платените зони в града;
          • Работно време: Променя се режимът на работа, като синята зона ще бъде активна и по време на празничните дни;
          • Годишните стикери: Цената на стикерите за живущите също се увеличава – 150 евро за синя зона и 100 евро за зелена зона;
          • Нова зона: Въвежда се т.нар. жълта зона за района на Банкя.

          Съдебната сага бе предизвикана от жалби срещу промените в наредбата за организация на движението и паркирането, приети от Столичния общински съвет. Жалбите временно блокираха изпълнението на решението, но Върховният административен съд прие, че процедурите по приемането на наредбата са спазени и няма основания за нейната отмяна.

          С решението на съда новите правила влизат в сила със задна дата, считано от момента на първоначалното им приемане. Реалното им прилагане обаче остава зависимо от изпълнението на последващите административни стъпки и техническото обезпечаване на системите за таксуване и пътната сигнализация.

